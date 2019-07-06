В ОБСЄ "послали" Росію з Донбасом і Кримом: з'явилася реакція

В ОБСЄ відхилили поправку російської делегації, яка повинна була б виключити з тексту резолюції по східній Україні і Криму слова про деокупацію півострова.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету ПА ОБСЄ, трансляція якого велася на платформі YouTube.

Зазначено, що резолюція закликає припинити бойові дії на Донбасі, здійснити повне відведення великокаліберного озброєння і припинити застосування протипіхотних мін.

ОБСЄ BBC

Крім того, в тексті резолюції вимагається "забезпечити деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, вивести Збройні сили РФ з української території і врегулювати конфлікт на основі повного виконання Мінських домовленостей".

Саме ці слова і вимагала виключити з тексту делегація Росії. За словами глави російської делегації Петра Толстого, дане формулювання вказує на "вкрай сумнівні і суперечливі твердження".

Це рішення прокоментував заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров РИА Новости.

"У Асамблеї є один недолік в процедурі - всі голосування відкриті, і тут європейці бояться впливу США, їх тиску і слухняно голосують по антиросійській тематиці", - заявив Джабаров.

Володимир Джабаров РІА Новини

"Але на Асамблею приїхало безліч американців, і європейські парламентарії підкоряються їх тиску. При цьому представники США явно хочуть взяти реванш після невдачі в Парламентській Асамблеї Ради Європи", - підсумував російський політик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше блогер Антон Александров розповів, що жителі тимчасово окупованого Криму почали масово купувати внутрішні українські паспорти. Він також зазначив, що дана тема табуйована в російських ЗМІ.

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