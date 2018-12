В ОАЕ сталася смертельна авіакатастрофа: момент падіння потрапив на відео

В еміраті Рас-аль-Хайма на півночі ОАЕ 29 грудня розбився гелікоптер з рятувальниками на борту.

За даними еміратського інформаційного агентства WAM, в момент аварії всередині знаходилося чотири члени екіпажу, всі загинули (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Гелікоптер перевозив рятувальний загін, який проводив операції в районі Джабал-Джі в еміраті Рас-Аль-Хайма. Влада почала розслідування обставин катастрофи.

За словами очевидців, перед падінням повітряне судно раптово почало крутитися в повітрі, після чого звалилося на гору і загорілося, передає The Sun.

#UAE's National Research and Rescue Center (@NCEMAUAE) is searching for the bodies of 4 people killed in a helicopter crash in #rasalkhaimah near the world's largest #zipline in #jebeljaishttps://t.co/EotGook3uO pic.twitter.com/HkrLmswf0Q