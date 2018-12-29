В ОАЕ сталася смертельна авіакатастрофа: момент падіння потрапив на відео

В еміраті Рас-аль-Хайма на півночі ОАЕ 29 грудня розбився гелікоптер з рятувальниками на борту.

За даними еміратського інформаційного агентства WAM, в момент аварії всередині знаходилося чотири члени екіпажу, всі загинули (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Гелікоптер перевозив рятувальний загін, який проводив операції в районі Джабал-Джі в еміраті Рас-Аль-Хайма. Влада почала розслідування обставин катастрофи.

За словами очевидців, перед падінням повітряне судно раптово почало крутитися в повітрі, після чого звалилося на гору і загорілося, передає The Sun.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 грудня в Демократичній Республіці Конго розбився літак, на борту якого було 72 людини.