Закрили синагоги і мечеті: в Ізраїлі ввели жорсткі обмеження через коронавірус

Уряд Ізраїлю розпорядився закрити всі синагоги, мечеті і церкви на тлі спалаху коронавируса.

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Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра країни, передає Xinhua. Зокрема. повідомляється, що громадянам дозволили молитися тільки на вулиці за участю не більше 10 чоловік на відстані не менше двох метрів один від одного.

Нові обмеження також включають попередню заборону виходити з дому на більш ніж 100 метрів, за винятком походу за продуктами або ліками.

Більш того, влада Ізраїлю заборонила перебувати в автомобілі понад двом людям одночасно і скоротила частоту руху громадського транспорту на 25%.

Нагадаємо, що в Ізраїлі введено надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу. Людям заборонено залишати свої будинки, крім виняткових випадків.

Відзначимо, що станом на 26 березня, в Ізраїлі зареєстрували 2369 випадків зараження коронавірусом. З них 5 смертей і 58 осіб, які подолали хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ізраїльські медики заявили, що пандемія коронавірусу виявилася легшою, ніж раніше передбачалося. Цьому почасти сприяють карантинні заходи, які знизили навантаження на систему охорони здоров'я.

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