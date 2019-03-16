В Ізраїлі встановлять "зомбі-світлофори"

В Ізраїлі запропонували встановити світлофори нового типу, щоб уберегти людей, які не відриваються від екранів смартфонів.

Про це повідомляє Isralike, відзначаючи, що люди, задивившись в мобільний телефон, часто не помічають, що на світлофорі загорілося червоне світло, і це стає причиною чималої кількості аварій. Розробку, покликану врятувати "смартфонних зомбі", планується випробувати на одній з центральних вулиць Тель-Авіва.

Пропонується встановити на тротуарі безпосередньо перед пішохідним переходом яскраві сигнальні смуги на асфальті, що світяться зеленим або червоним світлом у залежності від того, чи можна в даний момент переходити дорогу.

Новини В Запорожской области светофор одновременно показывал красный и зеленый свет

Подібна смуга, по-перше, покликана звернути увагу пішохода на що знаходиться перед ним перехід, а по-друге, попередити його, якщо на світлофорі горить червоне світло. Таким чином, навіть ті, хто вперто "дивляться під ноги", будуть набагато менше ризикувати вийти на проїжджу частину непомітно для самих себе.

Світлофор нового типу Isralike

Повідомляється, що подібного роду смуги, які вже прозвали "зомбі-світлофорами", вже встановлені в деяких європейських містах, а також в Австралії та Сінгапурі. У Тель-Авіві їх планується спочатку встановити на одній з вулиць в центрі міста. Якщо незвичайні світлофори продемонструють свою ефективність, розглядається можливість використовувати їх і на інших пішохідних переходах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів хоче змінити роботу світлофорів в Україні.

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