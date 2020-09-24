В Ізраїлі терміново введуть тотальний карантин через поширення COVID-19

В Ізраїлі з п'ятниці, 25 вересня, введуть тотальний карантин на два тижні. Після цього його буде продовжено на такий самий термін, але, можливо, не з такими суворими обмеженнями.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Посилення карантину пов'язане зі зростанням кількості тяжкохворих і померлих від коронавірусної інфекції.

"За останні два дні ми заслухали оцінки фахівців, які говорили, що якщо негайно не вжити жорстких заходів, ми опинимося на краю прірви", – цитують слова Нетаньягу на його офіційній сторінці в Facebook.

Міністр наголосив, що тотальний карантин оголосять, щоб урятувати життя ізраїльтян. До програми "Світлофор" із поділом на карантинні зони пообіцяли повернутися, як тільки дозволить ситуація із захворюваністю.

"Ті, хто думає, що можна продовжити працювати під час пандемії, зростання смертності та захворюваності без наслідків для економіки, помиляється. І якщо від нас вимагається вжиття жорстких заходів, краще зробити це зараз, у період свят, коли економічна активність знижена", – пояснив Нетаньягу.

Він звернувся до громадян із проханням повного сприяння уряду і нагадав про обов'язкове носіння масок і уникнення скупчення людей.

"Ми не можемо собі дозволити знати, що могли уникнути смертей, але нічого не зробили. Це наша відповідальність. Як громадські обранці, ми мусимо діяти негайно, і я закликаю вас бути з нами заодно заради всіх громадян Ізраїлю", – сказав міністр.

Які саме обмеження введуть у країні Нетаньягу поки не повідомив.

Коронавірус в Ізраїлі

Станом на ранок 24 вересня в Ізраїлі зареєстровано 206 332 випадки коронавірусу (+ 11 316 за добу), померли 1325 пацієнтів (+40), одужали 144 963.

Жорсткий карантин в Ізраїлі вже введено

Нагадаємо, що 18 вересня уряд Ізраїлю схвалив введення тритижневого режиму ізоляції через коронавірус. Жителям країни до 9 жовтня заборонили відходити від місць проживання далі, ніж на 500 метрів. Виходити з дому можна було лише в магазини або для отримання важливих медичних послуг. Переміщення між містами теж заборонили, але з рідкісними винятками.

Водночас із 16 вересня в країні припинили роботу школи й дитячі садочки. Учні п'ятого класу і старші почали вчитися за віддаленою системою.

Усі підприємства, торгівля, внутрішній туризм, розважальні заклади, спортзали й державні установи, які обслуговують людей персонально, закрили.

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