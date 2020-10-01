В Ізраїлі продовжили тотальний карантин через COVID-19

В Ізраїлі продовжили тотальний карантин через поширення коронавірусу до 14 жовтня – на три дні довше, ніж планувалося раніше.

Рішення ухвалили 30 вересня під час телефонного голосування члени кабінету з боротьби з коронавірусом, повідомляє newsru.co.il.

Проти продовження локдауну проголосували тільки три міністри від блоку "Кахоль Лаван": міністр туризму Асаф Замір, міністр науки Ізхара Шай і міністр соціальної рівноправності ВРІТ Фаркаш-Коен.

У список карантинних обмежень також внесли ще один пункт: заборону на відвідування "сукки" (святковий курінь), що належить іншій родині. За порушення цієї заборони передбачений штраф у розмірі 500 шекелів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Ізраїлі з 25 вересня ввели тотальний карантин на два тижні. Посилення карантину пов'язане зі зростанням кількості тяжкохворих і померлих від коронавірусної інфекції.