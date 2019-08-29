В Італії зняли потужне виверження вулкана: фото і відео стихії

В Італії 28 серпня сталося виверження вулкана Стромболі, розташованого на острові в Тірренському морі на півдні країни.

Вулкан викинув в повітря високий стовп попелу, повідомляє італійське агентство ANSA.

Інформації про постраждалих немає, але виверження Стромболі відчули не тільки туристи та жителі однойменного острова, а й на сусідніх островах. Високий стовп диму було видно за багато кілометрів, а багато жителів відчули присмак металу в роті.

La Stampa

ANSA

Виверження також призвело до невеликих локальних пожеж.

Вулкан Стромболі (висота 926 м) зберігає активність як мінімум протягом останніх 2 тис. років, проте виливу лави рідкісні. Останнє (до цього року) було зафіксовано в 2014-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вулкан Кілауеа на Гаваях, який був активним протягом 30 років і лише недавно заспокоївся, може вибухнути.

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