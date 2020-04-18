Відома італійська скрипалька Олена Йокояма зіграла на даху лікарні Маджоре місті Кремоні, розташованому в області Ломбардія (Італія).

Лікарня Маджоре в Кремоні вважається одним з символічних місць битви з COVID-19, передає La Repubblica.

І саме на даху цього госпіталю виступила знаменита скрипалька видатного Музею скрипки Олена Йокояма. Ноти від Морріконе до Гімну Мамелі (гімн Італії) поширилися по всьому лікарняним округу.

Виступ, який відбувся 16 квітня, народився як данина поваги медичному персоналу, пацієнтам Кремони і самій провінційній лікарні, а також добровольцям самаритянина, які борються проти COVID-19.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча, ексзірка програми "Орел і решка" Жанна Бадоєва розповіла про карантин в Італії.

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