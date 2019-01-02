В Італії загадково загинула 12-річна українка: що трапилося

В італійському місті Вогера (регіон Павіа) загинула 12-річна українка, випавши зі свого балкону. У момент прибуття медиків на місце трагедії дівчинка була ще жива, проте врятувати її не вдалося.

Дитина отримала важкі травми, оскільки висота падіння становила сім метрів (другий поверх). До того ж, загибла вдарилася головою об цемент, повідомляє La Provincia.

Це сталося удень 30 грудня. Дівчинку виявили двоє перехожих, після чого одразу викликали карабінерів та швидку допомогу. Дитину миттєво доправили у відділення невідкладної допомоги місцевої лікарні, проте 40 хвилин реанімаційних заходів не дали ніяких результатів.

Загибель українки в Італії La Provincia

Відомо, що в момент падіння дівчинка перебувала вдома одна. Зараз правоохоронці розглядають дві основні версії події — нещасний випадок або самогубство. Крім того, поліція знайшла під тілом дівчини ключі від її квартири і зараз намагається з'ясувати, чому дитина випала з балкону із ними в руці.

Тіло загиблої було передане в Інститут судової медицини Павії, черговий прокурор призначив розтин.

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