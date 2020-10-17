В Італії встановлено рекорд COVID-19 з початку пандемії

За минулу добу, 16 жовтня, коронавірус в Італії виявили у понад десяти тисяч осіб, що стало рекордом з початку пандемії.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я Італії.

Так, в країні повідомили про 10 010 нових випадках зараження. Загальна кількість хворих досягла 391 тисячі. Померли понад 36 тисяч хворих.

Відзначається, що росте і кількість пацієнтів, яким необхідна спеціалізована допомога. За добу в палати інтенсивної терапії надійшли ще 52 людини, всього їх 638.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, через сплеск випадків коронавірусу влада Італії готує нові загальнонаціональні обмеження. Щоденний приріст хворих в країні збільшився.