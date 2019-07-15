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В Італії спіймали найманців з ракетою "повітря-повітря", які воювали на Донбасі

17.4т Читати матеріал російською

Поліція Італії провела масштабну операцію, під час якої було вилучено арсенал вогнепальної зброї у правоекстремістів, що воювали на Донбасі на стороні терористів.

Обшуки пройшли в містах Турині, Мілані, Варезе, Павії, Новарі та Форлі, передає ANSA (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зокрема, у підозрюваних у провінції Павія правоохоронці знайшли бойову ракету класу "повітря-повітря" MATRA, яка стоїть на озброєнні Збройних сил Катару, пише ЄП.

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Також були вилучені 9 штурмових гвинтівок, кулемет Scorpion, 3 рушниці, 7 пістолетів, 20 багнетів, 306 частин вогнепальної зброї, 831 боєприпасів різного калібру. Крім зброї, також виявлено велику кількість неонацистської символіки.

В Італії спіймали найманців, які воювали на Донбасі

ANSA

В Італії спіймали найманців, які воювали на Донбасі

ВВС

"Розслідування почалося приблизно рік тому, коли поліцейський штаб у Турині почав стежити за деякими людьми, пов'язаними з політичними рухами ультраправих і бойовиків, що воювали в українському регіоні Донбас на боці сепаратистів", – йдеться в заяві.

В Італії спіймали найманців, які воювали на Донбасі

ANSA

В Італії спіймали найманців, які воювали на Донбасі

ВВС

Крім того, під час спецоперації були затримані три особи: колишній інспектор італійської митниці й активіст ультраправої партії Forza Nuova 60-річний Фабіо дель Берджіоло, 51-річний італієць Фабіо Бернарді та 42-річний швейцарець Алессандро Монті. Двоє останніх були залучені до схеми продажу ракети.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовував висунуті звинувачення. За даними тодішнього першого віце-прем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: в той момент у ЗСУ на горі Карачун, із якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

  • 12 липня поточного року українського нацгвардійця засудили до 24 років ув'язнення.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Італія
Теги
зброя ракети фотографии видео Україна Новини Донбасу Новини ЛНР Новини ДНР
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Novikova Irina
Novikova Irina
Так шо выходыть, шо нацисты воюють з обеих сторин??? Холера на их оба дома!!!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Novikova Irina, все хвошизды воюють на стороне паРашки,так как паРАшка фашистское государство.
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Петров Игорь
Петров Игорь
...а шо ты с итальянцев взмоешь ,в прошлой войне поддерживали гитлера ,а теперь- путена
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Петров Игорь
Петров Игорь
...группа неофашистов воевала на стороне рашистов-это все что нужно знать о расии на сегодня...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Аполлон Безобразов, дык твоя голова в любую кастрюлю не лезет.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Петров Игорь, потуже кастрюлю на голову натяни.
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