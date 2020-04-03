В Італії проведуть масове тестування на коронавірус: люди з імунітетом вийдуть на роботу

В італійському регіоні Венето планується провести масове тестування жителів на коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Насамперед, протестують 100 тисяч лікарів і медсестер, пише Telegraph.

Тим людям, у яких виявиться імунітет до Covid-19, буде дозволено повернутися на роботу без ризику зараження або розповсюдження захворювання.

Тести на коронавірус

Зараз, в умовах рекордного економічного спаду в Італії з часів Другої світової війни, відновлення економіки – один із головних пріоритетів для країни. Відновлення країни є невідкладним пріоритетом. За прогнозами, цього року ВВП Італії може скоротитися приблизно на 10%.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в ВООЗ заявили, що масове тестування – необхідний захід у перемозі над пандемією COVID-19. Без масового тестування "здорових" людей, неможливо визначити, хто наразі піддає смертельному ризику своїх близьких, а хто ні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!