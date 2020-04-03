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3 квітня • оновлено в 20:58
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В Італії проведуть масове тестування на коронавірус: люди з імунітетом вийдуть на роботу

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В італійському регіоні Венето планується провести масове тестування жителів на коронавірус.

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Насамперед, протестують 100 тисяч лікарів і медсестер, пише Telegraph.

Тим людям, у яких виявиться імунітет до Covid-19, буде дозволено повернутися на роботу без ризику зараження або розповсюдження захворювання.

Тести на коронавірус

Тести на коронавірус

Зараз, в умовах рекордного економічного спаду в Італії з часів Другої світової війни, відновлення економіки – один із головних пріоритетів для країни. Відновлення країни є невідкладним пріоритетом. За прогнозами, цього року ВВП Італії може скоротитися приблизно на 10%.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в ВООЗ заявили, що масове тестування – необхідний захід у перемозі над пандемією COVID-19. Без масового тестування "здорових" людей, неможливо визначити, хто наразі піддає смертельному ризику своїх близьких, а хто ні.

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Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Теги
хвороба тести
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