В Італії почалося заключне засідання у справі Марківа: всі деталі
У вівторок, 3 листопада, в Мілані (Італія) почалося заключне засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардеіця Віталія Марківа.
Як повідомляє пресслужба МВС, після фінальних виступів захисту і звинувачення, судді підуть до дорадчої кімнати, щоб прийняти рішення по справі.
У міністерстві відзначили, що перед початком дебатів суд присяжних повинен прийняти рішення про долучення чи відмову в долученні до матеріалів справи експертиз, проведених слідчими Національної поліції, які свідчать про непричетність Марківа до загибелі італійского журналіста Андреа Рокеллі.
Також сторона захисту наполягатиме на залученні до матеріалів справи документального фільму, знятого італійськими та українськими журналістами – "Не в цьому місті. Не в той час", який також доводить невинуватість українця.
На засіданні суді сьогодні будуть присутні Міністр МВС Арсен Аваков і Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
У МВС додали, що можливо сьогодні буде останнє засідання суду присяжних перед винесенням Марківу вироку. Пояснимо, що Апеляційний суд Мілана може або підтвердити вирок в 24 роки ув'язнення, або виправдати повністю нацгвардійця, або ж відправити справу на додатковий розгляд.
Додамо, що журналіст Олесь Городецький, який висвітлює судовий процес, у Facebook написав, що під стіни суду прийшли українці, які підтримують Марківа,та співали гімн України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 травня 2014 року в районі залізничного переїзду в селі Андріївка під час мінометного обстрілу загинули громадянин Італії Андреа Роккеллі (фотокореспондент) і громадянин РФ Андрій Миронов (перекладач).
30 червня 2017 року поліція Італії заарештувала Віталія Марківа в аеропорту Болоньї за підозрою у вбивстві Роккеллі.
12 липня 2019 року суд в італійському місті Павія засудив Марківа до 24 років в'язниці.
17 січня 2020 року Верховна Рада прийняла заяву до влади Італії з апеляційного провадження українського нацгвардійця.
На брифінгу за участю глави МВС Арсена Авакова 31 серпня були представлені вагомі докази невинності Марківа.
29 вересня в Мілані відбулося перше судове засідання, на якому розглядалася апеляція у справі нацгвардійця, а друге пройшло 1 жовтня.
На засіданні Італійського апеляційного суду у справі Марківа 15 жовтня його адвокати надали факти того, що стороною звинувачення був використаний некоректний переклад його слів.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що сім'я загиблого на Донбасі італійського журналіста Андреа Роккеллі хоче отримати від України велику суму компенсації.