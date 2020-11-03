В Італії почалося заключне засідання у справі Марківа: всі деталі

У вівторок, 3 листопада, в Мілані (Італія) почалося заключне засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардеіця Віталія Марківа.

Як повідомляє пресслужба МВС, після фінальних виступів захисту і звинувачення, судді підуть до дорадчої кімнати, щоб прийняти рішення по справі.

У міністерстві відзначили, що перед початком дебатів суд присяжних повинен прийняти рішення про долучення чи відмову в долученні до матеріалів справи експертиз, проведених слідчими Національної поліції, які свідчать про непричетність Марківа до загибелі італійского журналіста Андреа Рокеллі.

Також сторона захисту наполягатиме на залученні до матеріалів справи документального фільму, знятого італійськими та українськими журналістами – "Не в цьому місті. Не в той час", який також доводить невинуватість українця.

На засіданні суді сьогодні будуть присутні Міністр МВС Арсен Аваков і Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

У МВС додали, що можливо сьогодні буде останнє засідання суду присяжних перед винесенням Марківу вироку. Пояснимо, що Апеляційний суд Мілана може або підтвердити вирок в 24 роки ув'язнення, або виправдати повністю нацгвардійця, або ж відправити справу на додатковий розгляд.

Додамо, що журналіст Олесь Городецький, який висвітлює судовий процес, у Facebook написав, що під стіни суду прийшли українці, які підтримують Марківа,та співали гімн України.

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