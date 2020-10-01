В Італії почали чергове судилище у справі Марківа: на засіданні – мама нацгвардійця та Аваков
Також на засіданні присутня омбудсменка Людмила Денисова
Аваков розповів про самопочуття Марківа
У четвер, 1 жовтня, в Мілані (Італія) продовжиться судове засідання, на якому буде розглядатися апеляція у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Українець відбуває покарання за звинуваченням у вбивстві журналіста Андреа Роккеллі та його перекладача Андрія Миронова під Слов'янськом у 2014 році.
Як повідомила в Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, в залі міланського суду також перебуває мама Марківа (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Крім того, сьогодні участь у засіданні візьме міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
"Ми дуже розраховуємо, щоб докази у кримінальній справі, яку веде Україна за фактом загибелі Андреа Рокелле і Андрія Миронова, будуть притягнуті італійським судом до справи. Рішення суду в першій інстанції – абсурдно. Наприклад, відзначали, що Марків з автомата розстріляв автомобіль з журналістами, а потім вистрілив ще з міномета. Але неможливо розстріляти автомобіль на відстані двох кілометрів, адже автомат прицільно стріляє на 500-600 м", – пояснив глава МВС.
Аваков підкреслив, що українські правоохоронці провели всі експертизи, в тому числі залучали італійських експертів-документалістів. Також він додав, що зараз Марків відчуває себе бадьоро і "готовий йти до кінця, щоб довести свою невинність".
Варто додати, що з підтримкою Віталія Марківа до апеляційного суду Мілана прийшли представники українські діаспори.
"Щоб показати, що ми – українці – будемо захищати кожного нашого патріота та Захисника Вітчизни!
Один за всіх і всі за одного!" – написав про це заступник глави МВС Антон Геращенко, прикріпивши до посту відео.
Нагадаємо, що 29 вересня, в Мілан відбулося перше судове засідання, на якому розглядалася апеляція у справі Марківа.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 травня 2014 року в районі залізничного переїзду в селі Андріївка під час мінометного обстрілу загинули громадянин Італії Андреа Роккеллі (фотокореспондент) і громадянин РФ Андрій Миронов (перекладач).
30 червня 2017 року поліція Італії заарештувала Віталія Марківа в аеропорту Болоньї за підозрою у вбивстві Роккеллі.
12 липня 2019 року суд в італійському місті Павія засудив Марківа до 24 років в'язниці.
17 січня 2020 року Верховна Рада прийняла заяву до влади Італії з апеляційного виробництва українського нацгвардійця.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що 29 вересня в Італії відбудеться апеляційне оскарження вироку Марківа.
На брифінгу за участю глави МВС Арсена Авакова 31 серпня були представлені вагомі докази невинності нацгвардійця Віталія Марківа.