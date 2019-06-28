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В Італії підірвали міст, на якому загинули 43 людини. Фото і відео

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У п'ятницю, 28 червня, в італійському місті Генуя підірвали міст, при обваленні якого в 2018 році загинули 43 людини.

Як повідомляє BBC News, вибухівку розмістили на опорах моста і на дорожньому полотні. Також навколо споруди розмістили баки з водою. Ще були включені системи поливання для боротьби з пилом.

Відзначається, що за кілька хвилин до вибуху прозвучала сирена, а саме знесення зайняло всього вісім секунд. Крім того, перед початком демонтажу з прилеглих до мосту районів евакуювали тисячі людей.

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Повернутися в будинки і офіси вони зможуть пізніше протягом дня, коли район визнають безпечним. Також були перекриті дороги в радіусі 300 метрів.

Міст Моранді довжиною 1,2 кілометра був побудований в 1967 році. У 1990-х роках на ньому проводилися серйозні ремонтні роботи, а в 2016-м пройшла реконструкція.

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Вибух моста в Генуї

Нагадаємо, що 14 серпня 2018 року 200-метрова частина моста обрушилася під час зливи разом з розташованими на ній автомобілями.

Передбачалося, що причиною обвалення могло стати ослаблення несучих конструкцій. У свою чергу, міністр транспорту та інфраструктури Італії Данило Тонінеллі повідомив, що катастрофа сталася через несвоєчасне обслуговування.

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Місце
ІталіяГенуя
Теги
міст Генуївибух
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А Медовар предупреждал!
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