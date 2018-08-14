В Італії обвалився міст - десятки загиблих: всі подробиці

У вівторок, 14 серпня, в італійській Генуї обвалився автомобільний міст.

Як повідомляє La Reppublica, в результаті аварії десятки автомобілів опинилися під завалами (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Станом станом на 09:00 15 серпня за київським часом, місцева влада повідомляла про 38 загиблих. У той же час глава МВС Італії Маттео Сальвини підтвердив, що в результаті обвалення мосту загинули 35 осіб.

Тіла п'яти жертв ще не впізнали, 10 осіб вважаються зниклими без вести. Серед загиблих є діти - 8, 12 і 13 років. Через подію близько 440 осіб змушені покинути свої будинки.

За словами очевидців, на мосту в момент обвалу знаходилися десятки автомобілів.

Як передає Rai News, з-під завалів продовжують витягувати постраждалих. Їх вертольотом доставляють у міські лікарні. Зазначається, що у багатьох переломи хребта. 9 постраждалих - у важкому стані.

В свою чергу міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини заявив, що на місці катастрофи працюють близько 200 співробітників екстрених служб.

Ділянка мосту Моранді, що обвалилася, проходила через густонаселений район. Частина конструкцій впали в річку Полцевера.

Поліція Італії повідомила, що довжина зруйнованої частини моста становить близько 200 м. Обвалення прольотів, на яких в цей час були проїжджали автомобілі, мала місце під час сильного вітру і негоди.

Свідок катастрофи розповів, що спочатку розсипалася центральна колона, після чого почалося обвалення решти конструкції.

Передбачається, що причиною обвалу могло стати послаблення тримальних конструкцій. У той же час очевидці заявили, що міст впав після попадання у нього блискавки.

У свою чергу, міністр транспорту та інфраструктури Італії Данило Тонінеллі повідомив, що катастрофа сталася через несвоєчасне обслуговування.

Також у мережі з'явилося відео моменту руйнування.

#BREAKING Italy interior minister says 30 confirmed dead in Genoa bridge collapse #Morandibridge pic.twitter.com/BISLXhVUEj — AFP news agency (@AFP) 14 серпня 2018 р.

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Міст Моранді був побудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина перевищувала кілометр, висота - 90 метрів.

Так виглядав міст у 2008 році wikimedia.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві показали ще один міст в аварійному стані.