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Удар блискавки і торнадо: негода вбила трьох людей в Італії. Фото

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В Італії три особи загинули в результаті урагану, який настав після декількох тижнів аномальної спеки.

27 липня в населеному пункті Фочене, що в 15 км від Риму, 27-річна жінка намагалася сховатися від негоди в авто, але його підняло вгору торнадо. Вона загинула в результаті потужного удару машини об землю, пише Rainews.it.

Крім цього, в місті Ареццо (Тоскана) знайшли мертвим 72-річного чоловіка, який вважався зниклим. Його тіло лежало поруч з авто, котре затопила вода з річки, яка вийшла з берегів.

Наслідки урагану в Італії

Наслідки урагану в Італії

rainews.it

Наслідки урагану в Італії

Наслідки урагану в Італії

rainews.it

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Наслідки урагану в Італії

Наслідки урагану в Італії

rainews.it

Також від удару блискавки загинула норвезька спортсменка, яка брала участь в забігу в автономній провінції Больцано на півночі Італії.

Наслідки урагану в Італії

Наслідки урагану в Італії

rainews.it

Наслідки урагану в Італії

Наслідки урагану в Італії

rainews.it

Удар блискавки і торнадо: негода вбила трьох людей в Італії. Фото

rainews.it

Раніше повідомлялося, що 25 липня спека в Європі побила рекорд. У Німеччині термометри в країні показали плюс 41,5 градуса. Національний рекорд тепла зафіксований також в Нідерландах (41,7 градуса) і Бельгії (40,2 градуса). При цьому повідомляється, що в Бельгії встановилася найбільш спекотна погода з 1833 року, коли почали проводити метеоспостереження.

Як писав OBOZREVATEL, в червні 2019 столиці Італії Римі через сильну спеку виникла справжня сміттєва криза. Лікарі попередили, що здоров'я городян в небезпеці через звалища, заповнених в умовах високих температур повітря.

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Італія
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