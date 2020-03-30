В Італії вже понад 100 тисяч осіб захворіли на коронавірус COVID-19, проте загальна динаміка поступово поліпшується.

Станом на вечір понеділка, 30 березня, в країні зафіксовано 101 739 випадків інфікування. З них померли 11 591 людина, а вилікувалися 14 620.

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При цьому лише за останню добу було зафіксовано більше 4 тисяч нових хворих і 812 смертей.

Раніше в Італії повідомили, що понад 70% жертв хвороби – чоловіки. Середній вік усіх померлих становить майже 80 років.

Статистика по COVID-19 worldometers.info/coronavirus

Статистика по COVID-19 worldometers.info/coronavirus

При цьому Daily Mail пише, що кількість нових випадків коронавірусу в Італії найнижча за два тижні, що говорить про користь дотримання карантину.

Незважаючи на 4 тисячі нових випадків зараження, цей показник найнижчий з 17 березня.

Начальник служби цивільного захисту Італії Анджело Боррелі зазначив, що "за останні 24 години вилікувалися 1590 чоловік". Це найкращий показник з початку пандемії в країні.

Статистика летальних випадків по днях dailymail.co.uk

Статистика за кількістю заражень по днях dailymail.co.uk

Коронавірус в Італії

Як писав OBOZREVATEL, усього в світі захворіли вже більше 750 тисяч людей. В Україні ж станом на ранок 30 березня офіційно підтвердили 480 випадків COVID-19.

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