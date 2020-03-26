В Італії від початку епідемії коронавірусу померли вже 39 лікарів.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa. Станом на 25 березня було зафіксовано 33 смерті серед лікарів.

Ще шестеро померли 26 березня: чотири в Бергамо і по одному в Фоджі і Турині.

За даними Інституту вищої медицини, всього заразилися понад 6,2 тисячі лікарів. Це більше 9% від загального числа хворих на коронавірус в Італії.

Всього в країні за добу померли 712 осіб. Всього коронавірус забрав життя 8 215 людей. Загальна кількість інфікованих становить 80 589.

Статистика по коронавірусу скріншот, worldometers.info

В Італії 39 лікарів померли від коронавірусу. Ілюстрація 24tv.ua

Як писав OBOZREVATEL, середній вік померлих від коронавірусу COVID-19 в Італії склав 79,4 роки, причому майже 72% жертв хвороби – чоловіки.

Всього в світі виявлено понад 500 тисяч хворих. На перше місце за кількістю інфікованих несподівано вийшли США, випередивши Китай та Італію.

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