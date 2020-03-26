В Італії від початку епідемії коронавірусу померли вже 39 лікарів.
Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa. Станом на 25 березня було зафіксовано 33 смерті серед лікарів.
Ще шестеро померли 26 березня: чотири в Бергамо і по одному в Фоджі і Турині.
За даними Інституту вищої медицини, всього заразилися понад 6,2 тисячі лікарів. Це більше 9% від загального числа хворих на коронавірус в Італії.
Всього в країні за добу померли 712 осіб. Всього коронавірус забрав життя 8 215 людей. Загальна кількість інфікованих становить 80 589.
Статистика по коронавірусу
скріншот, worldometers.info
В Італії 39 лікарів померли від коронавірусу. Ілюстрація
24tv.ua
Як писав OBOZREVATEL, середній вік померлих від коронавірусу COVID-19 в Італії склав 79,4 роки, причому майже 72% жертв хвороби – чоловіки.
Всього в світі виявлено понад 500 тисяч хворих. На перше місце за кількістю інфікованих несподівано вийшли США, випередивши Китай та Італію.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".