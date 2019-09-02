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3 вересня • оновлено в 01:07
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В Іспанії затримали яхту росіянина з 800 кг кокаїну: фото "улову"

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Іспанські силовики перехопили в Атлантичному океані яхту з майже 800 кілограмами кокаїну.

Як повідомляє El Mundo, спільну операцію неподалік від Азорських островів провели поліція, Цивільна гвардія і Податкове агентство Іспанії у співпраці з іншими європейськими силами безпеки.

Вони перехопили судно Seascape, що рухалося в сторону Канарських островів, на борту якого було 797 кілограмів наркотику. Кокаїн був захований в каркасі судна. Його супроводили на військово-морську базу в місті Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія.

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Кокаїн на яхті росіянина

Кокаїн на яхті росіянина

El Mundo

В Іспанії затримали яхту росіянина з 800 кг кокаїну: фото "улову"

El Mundo

В Іспанії затримали яхту росіянина з 800 кг кокаїну: фото "улову"

El Mundo

Повідомляється, що яхта була зафрахтована сербської мафією. В результаті спецоперації було затримано шість осіб. Це троє членів екіпажу - серб, мексиканець і росіянин, - а також три людини в Сербії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в Київській області поліція за добу вилучила 600 кілограмів героїну. Загальна вартість наркотиків склала $50 мільйонів.

Трьом з дев'яти підозрюваних в контрабанді в Європу 400 кг кокаїну змінили запобіжний захід на домашній арешт.

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Місце
Іспанія
Теги
Новини Росії наркотики
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