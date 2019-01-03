В Іспанії давня новорічна традиція вбила дитину

В іспанському Хіхоні 3-річний хлопчик помер, намагаючись слідувати старовинній новорічній традиції.

Так, багато іспанців намагаються проковтнути виноградини 12 сортів, поки годинник б'є північ. Дитина не стала винятком, і це закінчилося трагедією, пише Mirror.

У якийсь момент малюк почав задихатися — медики не змогли врятувати хлопчика, який помер від задухи.

Дніпро Час

Лікарі рекомендують батькам розрізати виноградини, щоб маленькі діти могли їх ковтати без проблем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Магнітогорську, де 31 грудня стався частковий обвал житлового будинку через вибух побутового газу, з-під завалу дістали живу дитину.