В Іраці завдали ракетного удару по авіабазі США: перші подробиці

У четвер, 9 січня, в околицях авіабази Балад, де розміщені війська США, на північ від Багдада в Іраці впала ракета невідомого походження.

Про це повідомляє телеканал Al Sumaria. Хто почав обстріл, поки невідомо.

Немає інформації також про жертв і постраждалих.

Нагадаємо, попередня атака на бази США в Іраку закінчилася масштабними руйнуваннями. Фото опублікували в Telegram-каналі "Протесты в мире".

Reports indicate a rocket landed around 15 kilometers away from the Balad Air Base, north of Baghdad, Iraq.

U.S. forces are stationed at this site. pic.twitter.com/yhpBD4D1Nv