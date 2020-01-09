В Іраці завдали ракетного удару по авіабазі США: перші подробиці

У четвер, 9 січня, в околицях авіабази Балад, де розміщені війська США, на північ від Багдада в Іраці впала ракета невідомого походження.

Про це повідомляє телеканал Al Sumaria. Хто почав обстріл, поки невідомо.

Немає інформації також про жертв і постраждалих.

Біля авіабази Балад упала ракета Twitter Heshmat Alavi

Біля авіабази Балад упала ракета Twitter Heshmat Alavi

Нагадаємо, попередня атака на бази США в Іраку закінчилася масштабними руйнуваннями. Фото опублікували в Telegram-каналі "Протесты в мире".

В Іраці атакували бази США Протесты в мире

В Іраці атакували бази США Протесты в мире

В Іраці атакували бази США Протесты в мире

В Іраці атакували бази США Протесты в мире

В Іраці атакували бази США Протесты в мире

#BREAKING

Reports indicate a rocket landed around 15 kilometers away from the Balad Air Base, north of Baghdad, Iraq.

U.S. forces are stationed at this site. pic.twitter.com/yhpBD4D1Nv — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) January 9, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Іран випустив по військових базах США десятки балістичних ракет.

На тлі атаки на військові об'єкти США в Іраку вночі 8 січня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі звернулася до президента Дональда Трампа із закликом припинити провокації щодо Ірану.

Рано вранці 8 січня держсекретар США Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віцепрезидет Майк Пенс прибули на нараду до Дональда Трампа через бомбардування Іраном американських військових баз в Іраку.

Збройні сили США, включно з ракетними батареями протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені у стан підвищеної готовності.

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