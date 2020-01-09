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9 січня • оновлено в 22:23
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В Іраці завдали ракетного удару по авіабазі США: перші подробиці

6.6т
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У четвер, 9 січня, в околицях авіабази Балад, де розміщені війська США, на північ від Багдада в Іраці впала ракета невідомого походження.

Про це повідомляє телеканал Al Sumaria. Хто почав обстріл, поки невідомо.

Немає інформації також про жертв і постраждалих.

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Біля авіабази Балад упала ракета

Біля авіабази Балад упала ракета

Twitter Heshmat Alavi

Біля авіабази Балад упала ракета

Біля авіабази Балад упала ракета

Twitter Heshmat Alavi

Нагадаємо, попередня атака на бази США в Іраку закінчилася масштабними руйнуваннями. Фото опублікували в Telegram-каналі "Протесты в мире".

В Іраці атакували бази США

В Іраці атакували бази США

Протесты в мире

В Іраці атакували бази США

В Іраці атакували бази США

Протесты в мире

В Іраці атакували бази США

В Іраці атакували бази США

Протесты в мире

В Іраці атакували бази США

В Іраці атакували бази США

Протесты в мире

В Іраці атакували бази США

В Іраці атакували бази США

Протесты в мире

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт США та Ірана
Місце
Ірак Багдад
Тег
ракети
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Типичная срус техника))) Предыдущие кривые и косые попадали где угодно, а эта ещё и тупая только раздуплилась что остальные давно улетели)))))
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Ємець Олександр
Ємець Олександр
під цей шумок і Путін може щось підкинути на американську базу. Так, для прикола.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Ємець Олександр, для прикола пока атошниками землю удобряют на донбассе
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