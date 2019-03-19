|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

В Ірані загорівся літак з пасажирами: подробиці НП

1.3тЧитати матеріал російською

В аеропорту Тегерана (Іран) загорівся літак авіакомпанії Iran Air. На його борту знаходилися близько 100 пасажирів.

Про це повідомив глава департаменту з надзвичайних ситуацій Тегерана, передає Reuters. За попередніми даними, 50 пасажирів встигли евакуювати з охопленого полум'ям літака. Друга половина залишилася на борту.

На місце НП прибули пожежні служби. Інформації про постраждалих немає.

Новини
Загинули 157 людей: в Африці розбився літак
В Ірані загорівся літак з пасажирами: подробиці НП

Airlines Inform

Інцидент стався близько 9 вечора за місцевим часом. Припускають, що загоряння виникло під час посадки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Баку (Азербайджан) 11. березня екстрено приземлився рейс "Уральських авіаліній" з Бахрейна до Москви.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Іран
Тег
літак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки