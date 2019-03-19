В Ірані загорівся літак з пасажирами: подробиці НП

В аеропорту Тегерана (Іран) загорівся літак авіакомпанії Iran Air. На його борту знаходилися близько 100 пасажирів.

Про це повідомив глава департаменту з надзвичайних ситуацій Тегерана, передає Reuters. За попередніми даними, 50 пасажирів встигли евакуювати з охопленого полум'ям літака. Друга половина залишилася на борту.

На місце НП прибули пожежні служби. Інформації про постраждалих немає.

Airlines Inform

Інцидент стався близько 9 вечора за місцевим часом. Припускають, що загоряння виникло під час посадки.

فرود بدون چرخ فوكر١٠٠ هما در مهرآباد

رئیس اورژانس تهران: یک فروند هواپیما هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد دچار آتش سوزی شد، اما این حادثه هیچ مصدومی نداشته است pic.twitter.com/kJdkberXRP — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 19 марта 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Баку (Азербайджан) 11. березня екстрено приземлився рейс "Уральських авіаліній" з Бахрейна до Москви.

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