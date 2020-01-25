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25 січня • оновлено в 22:06
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В Ірані сталася нова НП з пасажирським літаком: що відомо

2.5т
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В Ірані сталася надзвичайна подія з пасажирським літаком Airbus 306 авіакомпанії Iran Airtour.

Лайнер прямував з Тегерана в Стамбул, проте незабаром після зльоту був змушений повернутися в аеропорт, передає Tasnim.

Стверджується, що літак повернувся з технічних причин. Ніхто з пасажирів не постраждав.

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Airbus 306

Airbus 306

planespotters.net

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Ірані кинули до в'язниці винного в катастрофі літака МАУ, в результаті якої загинули 176 осіб, в тому числі громадяни України.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Іран Тегеран
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