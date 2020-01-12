В Ірані ще більше розбушувалися протести через літак МАУ: застосували сльозогінний газ

Спецназ Ірану посилив свою присутність на вулицях Тегерана. Він застосував проти мітингувальників, які вийшли на протест через збитий літак МАУ, сльозогінний газ.

Як передає Reuters, 11 січня ввечері тисячі людей скандували на вулицях "Смерть диктатору!" і вимагали відставки керівництва країни, включно з верховним лідером Алі Хаменеї. Після цього силовики застосували проти учасників протестів спецзасоби.

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Ще більше ситуація загострилася 12 січня. За повідомленнями жителів Тегерана, недільного ранку на вулиці іранської столиці вивели ще більше поліції.

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.

За його словами, система ППО Ірану прийняла повітряне судно за крилату ракету.

11 січня, після офіційного визнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана в знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, в основному молоді люди, озвучили гасла проти уряду.

Тим часом спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих у збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їх близьких. Це нібито трапиться, якщо іранці будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном.

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