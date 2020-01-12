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12 січня • оновлено в 14:18
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В Ірані ще більше розбушувалися протести через літак МАУ: застосували сльозогінний газ

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Спецназ Ірану посилив свою присутність на вулицях Тегерана. Він застосував проти мітингувальників, які вийшли на протест через збитий літак МАУ, сльозогінний газ.

Як передає Reuters, 11 січня ввечері тисячі людей скандували на вулицях "Смерть диктатору!" і вимагали відставки керівництва країни, включно з верховним лідером Алі Хаменеї. Після цього силовики застосували проти учасників протестів спецзасоби.

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Ще більше ситуація загострилася 12 січня. За повідомленнями жителів Тегерана, недільного ранку на вулиці іранської столиці вивели ще більше поліції.

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Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

  • Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

  • Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.

  • За його словами, система ППО Ірану прийняла повітряне судно за крилату ракету.

  • 11 січня, після офіційного визнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана в знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, в основному молоді люди, озвучили гасла проти уряду.

  • Тим часом спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих у збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їх близьких. Це нібито трапиться, якщо іранці будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
Тег
МАУ
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Становится понятна истинная причина приземления укроинзкого Боенга под чутким руководством Омерыги.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Разумеется, в Иране есть оппозиция. Разумеется, она не могла не использовать подобный повод для активизации протестных действий. Разумеется, не могли этим не воспользоваться и "спонсоры" оппозиции извне (у оппозиции всегда есть внешняя поддержка). Вот, собственно, и всё. Приведёт это конкретно в Иране и конкретно сейчас к чему-то масштабному, вроде смены режима? Мне кажется, вряд ли.
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Говорят, протестующие п и з д я т п и н д о с о в на улицах Тегерана безбожно! Очередь за рабами и лизоблюдами п и н д о с о в - салоедами!)))
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