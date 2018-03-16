В Іраку впав військовий вертоліт США: всі загинули

На заході Іраку, неподалік від сирійського кордону, розбився американський військово-транспортний вертоліт Chinook.

У результаті авіакатастрофи загинули вісім військовослужбовців, які перебували на його борту, передає CNN з посиланням на очолювану США коаліцію.

За наявними даними, вертоліт, що розбився, супроводжував багатоцільовий вертоліт Black Hawk і впав на заході провінції Анбар в районі фосфатного заводу.

"Американське військове повітряне судно зазнало аварії в західному Іраку з американськими військовослужбовцями на борту. Рятувальні команди прямують до місця падіння судна. Для встановлення причини інциденту буде розпочато розслідування", - повідомляє коаліція.

За попередніми даними, судно не було збито.

Як повідомляв "Обозреватель", у вівторок, 6 березня, під час заходу на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26.