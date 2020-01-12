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12 січня • оновлено в 20:24
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В Іраку напали на військову базу США: є поранені

28.4т
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Військова база Балад в Іраку, на якій розташовуються американські військовослужбовці, в неділю, 12 січня, піддалася ракетному удару.

Як мінімум 7 мінометних бомб впало на територію, 4 іракських військових поранено. Про це повідомило агенство Reuters, посилаючись на два військових джерела.

Бомби, як сказано в повідомленні, впали на злітно-посадковій смузі всередині бази.

Додамо, база Балад знаходиться приблизно за 80 кілометрів на північ від Багдада.

Ілюстрація

Ілюстрація

Газета.Ру

Як писав OBOZREVATEL раніше, в ніч на 8 січня, Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська.

Військові США сховалися в укриттях, тому що заздалегідь знали про напад.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфлікт США та Ірана
Місце
Ірак
Тег
ракети
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Комментарии на сайте не модерированы
Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
Так им и надо гнать их поганой метлой ото вмюду
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2
2
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Шииты, подразумеваем иранцы, таки выпросят, ох выпросят, "вагнеровцы" знают - мало не кажется.
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3
3
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
BY THE WAY: По воспоминаниям выживших в условиях гитлеровских концлагерей и ужасающих городских гетто, наибольшей жестокостью и звериной алчностью отличалась украинская охрана - "шутцманшафт", немецкое начальство часто доверяло им самую грязную работу - экзекуции, расстрелы, обыски карманов в одежде своих жертв. Уничтожая евреев, украинские нацисты старались в своём служебном рвении превзойти своих немецких "учителей". С особым садистским удовольствием украинские эйнзатцгруппы из батальонов "Роланд" и "Нахтигаль" лишали жизни стариков, женщин и детей только за то, что они евреи...
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3
2 из 3 ответов | показать все
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Штуцер Лёва, нэ брыши, почитай "письмо Екатерины Савельевны Гроссман, матери выдающегося писателя Василия Семеновича Гросмана"
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0
2
Попович Олег
Попович Олег
Штуцер Лёва, ты дурачок или так с детства инвалид, батальоны роланд и нахтигаль прекратили своё существование в 42 году и никогда не были задействованы в охране концлагерей, были расформированы за отказ присягнуть гитлеру и многие в тех же концлагерях и погибли
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0
2

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