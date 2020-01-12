В Іраку напали на військову базу США: є поранені

Військова база Балад в Іраку, на якій розташовуються американські військовослужбовці, в неділю, 12 січня, піддалася ракетному удару.

Як мінімум 7 мінометних бомб впало на територію, 4 іракських військових поранено. Про це повідомило агенство Reuters, посилаючись на два військових джерела.

Бомби, як сказано в повідомленні, впали на злітно-посадковій смузі всередині бази.

Додамо, база Балад знаходиться приблизно за 80 кілометрів на північ від Багдада.

Ілюстрація Газета.Ру

Як писав OBOZREVATEL раніше, в ніч на 8 січня, Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська.

Військові США сховалися в укриттях, тому що заздалегідь знали про напад.

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