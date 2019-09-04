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5 вересня • оновлено в 00:13
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В Індії вибухнула фабрика феєрверків: 23 загиблих, 27 поранених. Фото і відео

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В Індії в середу, 4 вересня, вибухнула фабрика піротехніки, в результаті чого загинули 23 особи.

Надзвичайна подія трапилася на півночі країни в штаті Пенджаб. Про це з посиланням на рятувальні служби повідомляє ANI (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що ще 27 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всі вони були госпіталізовані.

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В Індії вибухнула фабрика феєрверків

В Індії вибухнула фабрика феєрверків

Соцмережі

В Індії вибухнула фабрика феєрверків

В Індії вибухнула фабрика феєрверків

Соцмережі

При цьому, невідомо, чи була фабрика законним об'єктом чи одним з численних нелегальних підприємств із виготовленню феєрверків, розкиданих по всій країні.

Популярність піротехніки в цей період в Індії пояснюється наближенням головного індуїстського свята Дівалі або "Фестиваль вогнів". Торговці поспіхом виробляють феєрверки, часто ризикуючи життям.

В Індії вибух на фабриці піротехніки вбив 23 особи

В Індії вибух на фабриці піротехніки вбив 23 особи

Со мережі

В Індії вибух на фабриці піротехніки вбив 23 особи

В Індії вибух на фабриці піротехніки вбив 23 особи

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Колумбія в США вибухнув торговий центр.

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Місце
Індія
Тег
вибух
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