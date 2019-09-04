В Індії вибухнула фабрика феєрверків: 23 загиблих, 27 поранених. Фото і відео

В Індії в середу, 4 вересня, вибухнула фабрика піротехніки, в результаті чого загинули 23 особи.
Надзвичайна подія трапилася на півночі країни в штаті Пенджаб. Про це з посиланням на рятувальні служби повідомляє ANI (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що ще 27 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всі вони були госпіталізовані.
В Індії вибухнула фабрика феєрверків
Соцмережі
В Індії вибухнула фабрика феєрверків
Соцмережі
При цьому, невідомо, чи була фабрика законним об'єктом чи одним з численних нелегальних підприємств із виготовленню феєрверків, розкиданих по всій країні.
Популярність піротехніки в цей період в Індії пояснюється наближенням головного індуїстського свята Дівалі або "Фестиваль вогнів". Торговці поспіхом виробляють феєрверки, часто ризикуючи життям.
В Індії вибух на фабриці піротехніки вбив 23 особи
Со мережі
В Індії вибух на фабриці піротехніки вбив 23 особи
Соцмережі
At least 16 people have been killed in an explosion at a fireworks factory in India.- On Demand News (@ODN) September 4, 2019
Fifteen others were injured in the blast at Batala in Punjab state. #India #fireworks #Punjab pic.twitter.com/dk8pnTeK6Z
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Колумбія в США вибухнув торговий центр.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся