В Індії вибухнула фабрика феєрверків: 23 загиблих, 27 поранених. Фото і відео

В Індії в середу, 4 вересня, вибухнула фабрика піротехніки, в результаті чого загинули 23 особи.

Надзвичайна подія трапилася на півночі країни в штаті Пенджаб. Про це з посиланням на рятувальні служби повідомляє ANI (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що ще 27 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всі вони були госпіталізовані.

При цьому, невідомо, чи була фабрика законним об'єктом чи одним з численних нелегальних підприємств із виготовленню феєрверків, розкиданих по всій країні.

Популярність піротехніки в цей період в Індії пояснюється наближенням головного індуїстського свята Дівалі або "Фестиваль вогнів". Торговці поспіхом виробляють феєрверки, часто ризикуючи життям.

At least 16 people have been killed in an explosion at a fireworks factory in India.



Fifteen others were injured in the blast at Batala in Punjab state. #India #fireworks #Punjab pic.twitter.com/dk8pnTeK6Z