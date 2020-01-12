Передала записку пілотові: в Індії пасажирка погрожувала підірвати літак

В аеропорт Калькутти (Індія) екстрено повернувся літак авіакомпанії Air Asia, пасажирка якого погрожувала підірвати лайнер.

Повітряне судно прямувало в Мумбаї, передає Hindustan Times. 25-річна жінка, яка назвалася журналісткою і погрожувала пілотам, була заарештована.

Відомо, що пасажирка віддала одному з членів екіпажу записку, попросивши передати її пілотові, коли літак уже 40 хвилин перебував у повітрі. У записці йшлося про те, що до тіла "журналістки" прикріплені бомби, і вона може їх підірвати в будь-який момент.

Пілот прийняв рішення повернутися до Калькутти і повідомив про погрози диспетчеру. В аеропорту літак доставили в ізолятор і провели ретельний обшук. Бомбу в результаті не знайшли.

Поліція з'ясовує мотиви пасажирки, яка заявила про загрозу вибуху.

Ілюстрація. Літак Air Asia Travel Daily Media

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в аеропорту міста Галіфакс (Канада) здійснив екстрену посадку пасажирський літак компанії El Al, який летів на Шаббат в Ізраїль. Причиною аварійної посадки стало сильне задимлення на борту.

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