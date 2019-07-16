В Індії обвалився 4-поверховий будинок: заживо поховані півсотні мешканців. Перші фото і відео трагедії

Щонайменше 2 людини загинули і 50 опинилися під завалами після обвалення чотириповерхової будівлі в Мумбаї, Індія.

На місці НП на вулиці Тандела в районі Донгрі почалися рятувальні роботи. Як повідомляється в Twitter NewsMobile з-під уламків будинку була витягнута жива дитина, її госпіталізовано в стабільному стані. Всього вдалося врятувати 5 чоловік.

За словами очевидців, гучний стукіт було чути близько 11:40 ранку, після чого будівля завалилася. У 90-літньому будинку розмістилися близько 9 сімей, пише India Leaks.

В мережі почали публікувати перші кадри з місця трагедії.

Twitter NewsMobile

Twitter NewsMobile

Twitter ShamelNews

#Mumbai : A child rescued from the building collapse site in #Dongri, he has been admitted to hospital and is stable pic.twitter.com/r2PPw3125u - NewsMobile (@NewsMobileIndia) 16 липня 2019 р

India building collapse: Forty trapped in south Mumbai pic.twitter.com/sr45x41p3E - ShamelNews (@NewsShamel) 16 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індії впав атракціон. Загибель людей потрапила на відео.

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