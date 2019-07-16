В Індії обвалився 4-поверховий будинок: заживо поховані півсотні мешканців. Перші фото і відео трагедії

Щонайменше 2 людини загинули і 50 опинилися під завалами після обвалення чотириповерхової будівлі в Мумбаї, Індія.
На місці НП на вулиці Тандела в районі Донгрі почалися рятувальні роботи. Як повідомляється в Twitter NewsMobile з-під уламків будинку була витягнута жива дитина, її госпіталізовано в стабільному стані. Всього вдалося врятувати 5 чоловік.
За словами очевидців, гучний стукіт було чути близько 11:40 ранку, після чого будівля завалилася. У 90-літньому будинку розмістилися близько 9 сімей, пише India Leaks.
В мережі почали публікувати перші кадри з місця трагедії.
Twitter NewsMobile
Twitter NewsMobile
Twitter ShamelNews
#Mumbai : A child rescued from the building collapse site in #Dongri, he has been admitted to hospital and is stable pic.twitter.com/r2PPw3125u- NewsMobile (@NewsMobileIndia) 16 липня 2019 р
India building collapse: Forty trapped in south Mumbai pic.twitter.com/sr45x41p3E- ShamelNews (@NewsShamel) 16 липня 2019 р
BREAKING NEWJ | Mumbai में गिरी building, NDRF ने शुरु किया rescue operation #MumbaiBuildingCollapse #Dongri #NDRF #RescueOperation #Rubble #Trapped #Mumbai #India #BreakingNews #BreakingNEWJ pic.twitter.com/7epF9b476m- NEWJ (@NEWJplus) 16 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індії впав атракціон. Загибель людей потрапила на відео.
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