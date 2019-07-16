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В Індії обвалився 4-поверховий будинок: заживо поховані півсотні мешканців. Перші фото і відео трагедії

1.4т Читати матеріал російською

Щонайменше 2 людини загинули і 50 опинилися під завалами після обвалення чотириповерхової будівлі в Мумбаї, Індія.

На місці НП на вулиці Тандела в районі Донгрі почалися рятувальні роботи. Як повідомляється в Twitter NewsMobile з-під уламків будинку була витягнута жива дитина, її госпіталізовано в стабільному стані. Всього вдалося врятувати 5 чоловік.

За словами очевидців, гучний стукіт було чути близько 11:40 ранку, після чого будівля завалилася. У 90-літньому будинку розмістилися близько 9 сімей, пише India Leaks.

В мережі почали публікувати перші кадри з місця трагедії.

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В Індії обвалився 4-поверховий будинок: заживо поховані півсотні мешканців. Перші фото і відео трагедії

Twitter NewsMobile

В Індії обвалився 4-поверховий будинок: заживо поховані півсотні мешканців. Перші фото і відео трагедії

Twitter NewsMobile

В Індії обвалився 4-поверховий будинок: заживо поховані півсотні мешканців. Перші фото і відео трагедії

Twitter ShamelNews

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індії впав атракціон. Загибель людей потрапила на відео.

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Індія Мумбаї
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