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3 травня • оновлено в 23:02
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В Індії лікарів, які борються з COVID-19, обсипали пелюстками троянд із вертольотів: зворушливе відео

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Вертольоти ВПС Індії обсипали пелюстками троянд медиків, які борються з коронавірусом COVID-19 у 12 лікарнях Делі.

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Як повідомило Міністерство оборони країни, крім вертольотів, над містом пролетіли також три літаки Lockheed C-130 і три трійки винищувачів Су-30МКІ, МіГ-29 і Jaguar (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В Індії лікарів, які борються з COVID-19, обсипали пелюстками троянд із вертольотів: зворушливе відео

Twitter/Sambit Patra

Трохи пізніше до акції приєднається і військово-морський флот: на п'яти кораблях ввечері спалахне ілюмінація, службовці запустять сигнальні ракети і сирени. Крім того, на судах вивісять плакати зі словами подяки медикам і поліцейським.

Також у заході візьмуть участь підрозділи берегової охорони Індії.

Станом на ранок 3 травня в Індії зафіксовано 39 980 випадків зараження коронавірусом, з них 1323 смертельних. 10 819 хворих уже одужали.

За кількістю хворих на COVID-19 Іспанія займає 16 місце в світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці запустили зворушливий флешмоб на підтримку медиків.

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Тема
Коронавірус
Місце
Індія Делі
Теги
медики вірус
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