В Індії фармацевт випробував на собі ліки від COVID-19 і помер

В Індії співробітник фармацевтичної компанії вирішив випробувати на собі препарат, який він розробив для лікування коронавірусу COVID-19. Чоловік помер.

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Разом з ним дозу суміші азоту і нітрату натрію прийняв начальник фармацевта, пише Channel News Asia.

Зазначається, що К Сіванесан помер на місці, його начальник госпіталізований.

Поліція наголосила, що фармацевт купив хімікати на місцевому ринку. Він провів дослідження в інтернеті і розробив формулу препарату.

За даними на 9 травня, в Індії коронавірусом захворіли 62 769 осіб. Одужали 18 672, померли 2 089.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірані 480 осіб померли і більше 2,8 тисячі завдали шкоди здоров'ю, вживши метанол в якості "ліків" від коронавірусу. Серед постраждалих також п'ятирічна дитина, якій метанол дали батьки.

Жителі країни повірили у фейки про те, що метанол нібито допомагає в боротьбі з коронавірусом або запобігає зараженню.

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