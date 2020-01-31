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31 січня • оновлено в 10:34
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В Європу не пустять? ЄС жорстко відповів Путіну щодо роздачі паспортів РФ на Донбасі

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У Євросоюзі заявили, що не визнають паспорти, видані Росією українським громадянам на окупованому Донбасі.

Там вважають, що такі дії РФ є зазіханням на суверенітет України і суперечить Мінським домовленостям. Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що з таким закликом делегація Європейського Союзу виступила на засіданні Постійної ради ОБСЄ 30 січня у Відні.

ЄС закликав не визнавати російські паспорти на Донбасі

ЄС закликав не визнавати російські паспорти на Донбасі

"Ми взяли до уваги заяву Росії про надання громадянства дуже значній кількості мешканців Донбасу упродовж 2019 року, і нагадуємо, що ця спрощена процедура є зазіханням на суверенітет України та суперечить духу і цілям Мінських домовленостей", – наголосили делегати.

Вони також закликали інші країни-учасниці ОБСЄ не визнавати російські паспорти на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителям окупованої частині Донецької області масово роздали паспорти "ДНР" із помилкою в написанні слова "республіка".

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Автор
Діна Баронова
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
російські паспорти видача паспортів в Донецьку Європейський Союз
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hunt andres
hunt andres
Какое ваше собачье дело до внутренних паспортов РФ?
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фил филька
фил филька
в евросоюз можно заехать по росспаспорту? нет. только по заграничному. тогда как пограничник увидит росспаспорт дончанина? вариант один: дончанин специально кроме заграничного возьмет и росспаспорт, а потом его покажет пограничнику что бы тот его не пустил))
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Украина раздаёт паспорта в России , так ,что паритет.
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