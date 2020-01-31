В Європу не пустять? ЄС жорстко відповів Путіну щодо роздачі паспортів РФ на Донбасі

У Євросоюзі заявили, що не визнають паспорти, видані Росією українським громадянам на окупованому Донбасі.

Там вважають, що такі дії РФ є зазіханням на суверенітет України і суперечить Мінським домовленостям. Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що з таким закликом делегація Європейського Союзу виступила на засіданні Постійної ради ОБСЄ 30 січня у Відні.

ЄС закликав не визнавати російські паспорти на Донбасі

"Ми взяли до уваги заяву Росії про надання громадянства дуже значній кількості мешканців Донбасу упродовж 2019 року, і нагадуємо, що ця спрощена процедура є зазіханням на суверенітет України та суперечить духу і цілям Мінських домовленостей", – наголосили делегати.

Вони також закликали інші країни-учасниці ОБСЄ не визнавати російські паспорти на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителям окупованої частині Донецької області масово роздали паспорти "ДНР" із помилкою в написанні слова "республіка".

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