В Європі зафіксували перший випадок хантавірусу

У Німеччині зафіксували перший випадок інфікування хантавірусом Сеул людини, яку заразила домашня тварина.

Про це повідомила пресслужба клініки Charite з посиланням на дослідження групи вчених. Дослідники змогли підтвердити наявність вірусу у молодої пацієнтки і її домашнього щура.

Після численних спалахів на початку XXI століття синдроми хантавірусної хвороби привернули до себе все більшу увагу громадськості.

Хантавірус Сеул, який в основному зустрічається в Азії і передається виключно щурами, з набагато більшою ймовірністю може викликати важке захворювання.

Однак навіть за межами Азії надходили численні повідомлення про передачу цього високовірулентного вірусу від гризуна людині.

За словами автора дослідження професора Хофманна, вірус, ймовірно, був доставлений до Європи щурами на кораблях.

Заражену тварину, виведену для домашнього використання, швидше за все, було імпортовано з іншої країни.

Після розвитку симптомів гострої ниркової недостатності пацієнтці була потрібна інтенсивна терапія, і вона була госпіталізована на кілька днів. Аналізи підтвердили передбачуваний діагноз хантавірусної інфекції.

Фахівці Інституту Фрідріха Леффлера змогли з'ясувати, що домашній щур пацієнтки був інфікований тим же вірусом.

На думку вчених, це підтверджує, що хвороба передалася людині від тварини.

"Той факт, що цей патоген був підтверджений у домашніх щурів, також означає, що вірус може бути експортований через торгівлю цими тваринами практично в будь-яку точку світу", – підкреслив Хофманн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світ сколихнула новина про черговий "новий" вірус, від якого в Китаї померла людина. Як з'ясувалося, мова йшла про чоловіка, який помер в результаті зараження хантавірусом.