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13 лютого • оновлено в 22:27
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"Україна проживе набагато довше!" В країні ЄС передбачили кінець "імперії зла" Путіна

1.7т
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Глава парламенту Естонії Генн Піллуаас назвав Росію "імперією зла" і передбачив їй швидкий кінець через незаконну агресію в інших країнах.

Своєю позицією він поділився в інтерв'ю "Радіо Свобода". При цьому політик відмовився говорити російською, віддавши перевагу рідній естонській (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

"Ми завжди засуджували будь-яку агресію і порушення територіальної цілісності і незалежності інших держав. Так було в 2008 році, коли відбувся напад на Грузію, так було в 2014-муз Кримом і агресією на сході України. Треба відзначити, що в цьому плані у нас в парламенті повний консенсустобто, є питання, за якими наші думки різні, але тут ми єдині", – розповів він.

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В Естонії передбачили кінець "імперії зла" Путіна

В Естонії передбачили кінець "імперії зла" Путіна

Піллуаас заявив, що не розуміє європейських політиків, які закликають до діалогу з Росією.

"Вони забувають, хто винен у всій цій ситуації, вони забувають, з чого це все почалося. Вони забувають, що дискусія з Росією ведеться весь час, просто всі ці дискусії з Росією не призводять ні до яких результатів. Єдина мова, яку Росія розуміє ,це тверда, впевнена мова, яка не допускає ніяких компромісів", – підкреслив глава парламенту.

Піллуаас провів паралелі між Естонією, яка 50 років чекала своєї незалежності і все ще не забрала всі свої землі у Росії, і Україною.

"Зараз ми чекаємо, поки в Росії з'явиться демократичний уряд, який дійсно буде в добросусідських відносинах, в партнерських відносинах. Коли це станеться – невідомо. Я думаю, що ситуація з Кримом схожа на нашу. Безумовно, Росія не погодиться добровільно віддати ці території. Але Україна буде жити довго, вона буде жити набагато довше, ніж ці "імперії зла". Я думаю, що ми всі свого дочекаємося", – додав він.

Політик резюмував, що Естонія "завжди буде заступатися за Україну і підтримувати її".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Піллуаас заявив, що Естонія відмовляється від ратифікації договору про державний кордон із Росією, за яким Кремль офіційно отримає історичні землі республіки в Ленінградській і Псковській областях. Він пообіцяв продовжити боротьбу.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Естонія
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Когда обоз пишет ''В стране ЕС'' сразу понятно, что это про про..балтов)))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Идиот микроскопический.
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