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8 листопада • оновлено в 17:14
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В Австрії суд відпустив під заставу колишнього чиновника Мінкульту Росії

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У Відні (Австрія) суд відпустив під заставу колишнього чиновника Міністерства культури Росії Бориса Мазо. Йому заборонено залишати територію країни.

Заставна сума склала 25 000 євро, пише ТАСС. Мазо також зобов'язаний перебувати за місцем своєї реєстрації у Відні і бути доступним для суду.

"Зазначена особа була звільнена під заставу в розмірі €25 тисяч, йому заборонено залишати Австрію", – повідомила представниця суду.

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У російському Мінкульті він очолював департамент управління майном та інвестиційної політики. Колишній чиновник був затриманий за запитом Іспанії, де вже заарештували його ексдружину і сина.

Борис Мазо

Борис Мазо

tvc

Їх підозрюють у відмиванні грошей та купівлі нерухомості за 4 млн євро, отриманих, імовірно, незаконним шляхом.

Як писав OBOZREVATEL, 7 листопада в Австрії за підозрою в масштабному відмиванні грошей викликали на допит колишнього директора департаменту Міністерства культури Бориса Мазо. Крім його дружини і сина, в Іспанії було затримано адвокат юридичної фірми в Марбельї.

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Австрія
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