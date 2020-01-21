В Австралії спалахнула масштабна пожежа біля аеропорту: фото і відео

В Австралії, біля терміналу авіакомпанії Qantas в аеропорту Сіднея, спалахнула сильна пожежа.
Це призвело до затримки декількох авіарейсів, повідомляє News.com.ua. Водночас місцеві жителі у соцмережах діляться фото і відео надзвичайної події (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що загоряння виникло приблизно о 19:00 за місцевим часом на складі фабрики, що розташована поряд із аеропортом.
Пожежа біля аеропорту Сіднея
Скріншот із відео
За словами очевидців, дим від вогню із мису Креморн видно і на північному березі міста.
До місця події вирушили 18 екіпажів із 70 пожежниками. Ще два танкери з водою для гасіння пожежі було направлено від аеропорту.
Пожежа біля аеропорту Сіднея
Скріншот із відео
Зі свого боку в авіакомпанії заявили, що пожежа не дісталася до сховища палива в аеропорту. Там також додали, що дим від вогню призвів лише до мінімальної затримки рейсів – приблизно 15 хвилин.
Пожежа біля аеропорту Сіднея
twitter.com/chrisledlin
Пожежа біля аеропорту Сіднея
Скріншот із відео
Пожежа біля аеропорту Сіднея
twitter.com/marnieoneill7
Пожежа біля аеропорту Сіднея
twitter.com/linzcom
Пожежа біля аеропорту Сіднея
twitter.com/rebekahscanlan
Пожежа біля аеропорту Сіднея
Скріншот із відео
A factory near airport is on fire right now .. #mascotfire #mascot #fire #sydney pic.twitter.com/Lq81s3T954– Yu Jing (@YuJingUNSW) 21 січня 2020 р
Building on fire in Mascot near the Sydney airport 😳 @ 9NewsSyd @ 7NewsSydney @SkyNewsAust @newscomauHQ pic.twitter.com/3xkQo9hFIa– Joe Bird (@joewalkmyworld) 21 січня 2020 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, Австралію після масштабних лісових пожеж спіткали величезні пилові бурі. Стихія вирувала в центральній частині Нового Південного Уельсу, перетворивши "день на ніч".
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