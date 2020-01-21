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21 січня • оновлено в 17:40
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В Австралії спалахнула масштабна пожежа біля аеропорту: фото і відео

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В Австралії, біля терміналу авіакомпанії Qantas в аеропорту Сіднея, спалахнула сильна пожежа.

Це призвело до затримки декількох авіарейсів, повідомляє News.com.ua. Водночас місцеві жителі у соцмережах діляться фото і відео надзвичайної події (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що загоряння виникло приблизно о 19:00 за місцевим часом на складі фабрики, що розташована поряд із аеропортом.

Пожежа біля аеропорту Сіднея

Пожежа біля аеропорту Сіднея

Скріншот із відео

За словами очевидців, дим від вогню із мису Креморн видно і на північному березі міста.

До місця події вирушили 18 екіпажів із 70 пожежниками. Ще два танкери з водою для гасіння пожежі було направлено від аеропорту.

Пожежа біля аеропорту Сіднея

Пожежа біля аеропорту Сіднея

Скріншот із відео

Зі свого боку в авіакомпанії заявили, що пожежа не дісталася до сховища палива в аеропорту. Там також додали, що дим від вогню призвів лише до мінімальної затримки рейсів – приблизно 15 хвилин.

Пожежа біля аеропорту Сіднея

Пожежа біля аеропорту Сіднея

twitter.com/chrisledlin

Пожежа біля аеропорту Сіднея

Пожежа біля аеропорту Сіднея

Скріншот із відео

Пожежа біля аеропорту Сіднея

Пожежа біля аеропорту Сіднея

twitter.com/marnieoneill7

Пожежа біля аеропорту Сіднея

Пожежа біля аеропорту Сіднея

twitter.com/linzcom

Пожежа біля аеропорту Сіднея

Пожежа біля аеропорту Сіднея

twitter.com/rebekahscanlan

Пожежа біля аеропорту Сіднея

Пожежа біля аеропорту Сіднея

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Австралію після масштабних лісових пожеж спіткали величезні пилові бурі. Стихія вирувала в центральній частині Нового Південного Уельсу, перетворивши "день на ніч".

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Автор
Діна Баронова
Тема
Пожежі в Австралії
Місце
Австралія Сідней
Тег
пожежа
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