В Австралії спалахнула масштабна пожежа біля аеропорту: фото і відео

В Австралії, біля терміналу авіакомпанії Qantas в аеропорту Сіднея, спалахнула сильна пожежа.

Це призвело до затримки декількох авіарейсів, повідомляє News.com.ua. Водночас місцеві жителі у соцмережах діляться фото і відео надзвичайної події (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що загоряння виникло приблизно о 19:00 за місцевим часом на складі фабрики, що розташована поряд із аеропортом.

Пожежа біля аеропорту Сіднея Скріншот із відео

За словами очевидців, дим від вогню із мису Креморн видно і на північному березі міста.

До місця події вирушили 18 екіпажів із 70 пожежниками. Ще два танкери з водою для гасіння пожежі було направлено від аеропорту.

Пожежа біля аеропорту Сіднея Скріншот із відео

Зі свого боку в авіакомпанії заявили, що пожежа не дісталася до сховища палива в аеропорту. Там також додали, що дим від вогню призвів лише до мінімальної затримки рейсів – приблизно 15 хвилин.

Пожежа біля аеропорту Сіднея twitter.com/chrisledlin

Пожежа біля аеропорту Сіднея Скріншот із відео

Пожежа біля аеропорту Сіднея twitter.com/marnieoneill7

Пожежа біля аеропорту Сіднея twitter.com/linzcom

Пожежа біля аеропорту Сіднея twitter.com/rebekahscanlan

Пожежа біля аеропорту Сіднея Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Австралію після масштабних лісових пожеж спіткали величезні пилові бурі. Стихія вирувала в центральній частині Нового Південного Уельсу, перетворивши "день на ніч".

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