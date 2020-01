В Австралії спалахнула масштабна пожежа біля аеропорту: фото і відео

В Австралії, біля терміналу авіакомпанії Qantas в аеропорту Сіднея, спалахнула сильна пожежа.

Це призвело до затримки декількох авіарейсів, повідомляє News.com.ua. Водночас місцеві жителі у соцмережах діляться фото і відео надзвичайної події (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що загоряння виникло приблизно о 19:00 за місцевим часом на складі фабрики, що розташована поряд із аеропортом.

За словами очевидців, дим від вогню із мису Креморн видно і на північному березі міста.

До місця події вирушили 18 екіпажів із 70 пожежниками. Ще два танкери з водою для гасіння пожежі було направлено від аеропорту.

Зі свого боку в авіакомпанії заявили, що пожежа не дісталася до сховища палива в аеропорту. Там також додали, що дим від вогню призвів лише до мінімальної затримки рейсів – приблизно 15 хвилин.

A factory near airport is on fire right now .. #mascotfire #mascot #fire #sydney pic.twitter.com/Lq81s3T954