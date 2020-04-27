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27 квітня • оновлено в 16:50
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В Австралії після пом'якшення карантину люди масово кинулися на пляжі і в парки. Фото

1.4т
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Австралійці після того, як карантинні заходи через пандемію коронавірусу в країні були пом'якшені, масово кинулися на пляжі і в парки.

Про це пише Daily Mail. На опублікованих кадрах видно, що австралійці максимально використовують свої знову придбані свободи – вони відразу пішли на пляжі, в парки, на риболовлю, кататися на човнах і в походи (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

Відзначимо, що карантин у країні був введений 21 березня. Разом з тим, в Каліфорнії відкрилася лише частина пляжів, більшість – залишаються під обмеженням.

В Австралії після пом'якшення карантину люди масово кинулися на пляжі і в парки

Раніше мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті настійно просив жителів залишатися вдома, не дивлячись на весняну спеку, яка підняла температуру в деяких районах майже до 100 градусів.

"Існує пряма кореляція між тим, що ви робите в ці вихідні, і скільки часу це займе, і скільки життів ми втратимо. Якщо ви залишитеся вдома в ці вихідні, наші показники впадуть, і ми зупинимо поширення цього вірусу", – зазначив він.

В Австралії після пом'якшення карантину люди масово кинулися на пляжі і в парки
В Австралії після пом'якшення карантину люди масово кинулися на пляжі і в парки

Скріншот

В Австралії після пом'якшення карантину люди масово кинулися на пляжі і в парки

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Іспанії заявила, що відкриє кордони для іноземних туристів не раніше літа 2021 року.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Австралія
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