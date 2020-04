В Австралії після пом'якшення карантину люди масово кинулися на пляжі і в парки. Фото

Австралійці після того, як карантинні заходи через пандемію коронавірусу в країні були пом'якшені, масово кинулися на пляжі і в парки.

Про це пише Daily Mail. На опублікованих кадрах видно, що австралійці максимально використовують свої знову придбані свободи – вони відразу пішли на пляжі, в парки, на риболовлю, кататися на човнах і в походи (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

Відзначимо, що карантин у країні був введений 21 березня. Разом з тим, в Каліфорнії відкрилася лише частина пляжів, більшість – залишаються під обмеженням.

Раніше мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті настійно просив жителів залишатися вдома, не дивлячись на весняну спеку, яка підняла температуру в деяких районах майже до 100 градусів.

"Існує пряма кореляція між тим, що ви робите в ці вихідні, і скільки часу це займе, і скільки життів ми втратимо. Якщо ви залишитеся вдома в ці вихідні, наші показники впадуть, і ми зупинимо поширення цього вірусу", – зазначив він.

Newport Beach appears to be pretty crowded, as Southern California is hit by a heat wave. https://t.co/abDlBmkZo0 pic.twitter.com/1DDSjvPhT5

My compliments to our community for staying away from the beaches in LA. From Malibu, Santa Monica, Venice, to Dockweiler - All Clear !! Safer at Home will get us there sooner. pic.twitter.com/wZeJ8G8pDR