В Атлантичному океані зникло судно з українцями: що відомо

В Атлантичному океані в результаті шторму зникло судно "Bourbon Rhode", на борту якого було близько 10 українців. Усі вони – члени екіпажу.

Про це розповів заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, передає "УП".

"26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) у результаті шторму зникло судно "Bourbon Rhode , серед членів екіпажу якого були громадяни України", – підкреслив він.

"Bourbon Rhode" Ілюстрація

Пошукову операцію проводить Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC).

За словами Кирилича, Департамент консульської служби підтримує оперативний зв'язок із представником судновласника і регіональним центром MRCC. Консул України у Франції встановив зв'язок із офісом компанії судновласника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в порту Ульсан (Південна Корея) в суботу, 28 вересня, стався вибух і пожежа на вантажному судні Stolt Groenland під прапором Кайманських островів, на якому перевозили нафтопродукти.

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