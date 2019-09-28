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28 вересня • оновлено в 18:36
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В Атлантичному океані зникло судно з українцями: що відомо

6.4т Читати матеріал російською

В Атлантичному океані в результаті шторму зникло судно "Bourbon Rhode", на борту якого було близько 10 українців. Усі вони – члени екіпажу.

Про це розповів заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, передає "УП".

"26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) у результаті шторму зникло судно "Bourbon Rhode , серед членів екіпажу якого були громадяни України", – підкреслив він.

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"Bourbon Rhode"

"Bourbon Rhode"

Ілюстрація

Пошукову операцію проводить Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC).

За словами Кирилича, Департамент консульської служби підтримує оперативний зв'язок із представником судновласника і регіональним центром MRCC. Консул України у Франції встановив зв'язок із офісом компанії судновласника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в порту Ульсан (Південна Корея) в суботу, 28 вересня, стався вибух і пожежа на вантажному судні Stolt Groenland під прапором Кайманських островів, на якому перевозили нафтопродукти.

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Франція
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
А при чому на карті Мартиніка?1200 миль від неї - то дві тисячі км...десь посесед Атлантики зникли
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Это же рядом с Венесуэлой ... Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прибытии в страну двух российских самолетов со специалистами в военно-технической сфере.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это печально, моряков жалко, желаю им выдержать все и вернуться
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Кристина Стефанова, да всё будет нормально. Если серьёзно, то они вне политики ... Дай Бог - найдутся.
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