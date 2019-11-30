В Apple виправдалися за скандал з "російським" Кримом

Компанія Apple відзначила на своїх картах окупований Крим частину Росії тільки для користувачів з РФ.

Про це Reuters повідомила прессекретарка корпорації Труді Мюллер, пояснивши, що попередньо вивчають спірні території, перш ніж їх додати в додаток.

При цьому вона підкреслила, що Apple завжди вказувала Крим територією України, проте за межами Росії і внесла зміни в приналежність території лише для російських користувачів.

За словами Мюллер, перш ніж прийняти рішення щодо позначень на своїх картах, компанія розглядає міжнародне право і вносить зміни на вимогу закону.

"Ми проводимо поглиблений аналіз того, як ми обробляємо спірні кордони в наших сервісах, і в результаті можемо внести зміни в майбутньому", – відмічено в повідомленні.

Apple

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Apple рішення назвати Крим російським аргументували тим, що компанія не хотіла мати справу з претензіями Москви.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко жорстко відреагував на рішення компанії Apple змінити територіальну приналежність незаконно анексованого Криму на російську.

Також колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців відмовитися від продукції корпорації Apple через скандал з позначенням включеного Криму до складу Росії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!