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30 листопада • оновлено в 10:38
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В Apple виправдалися за скандал з "російським" Кримом

1.4т
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Компанія Apple відзначила на своїх картах окупований Крим частину Росії тільки для користувачів з РФ.

Про це Reuters повідомила прессекретарка корпорації Труді Мюллер, пояснивши, що попередньо вивчають спірні території, перш ніж їх додати в додаток.

При цьому вона підкреслила, що Apple завжди вказувала Крим територією України, проте за межами Росії і внесла зміни в приналежність території лише для російських користувачів.

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За словами Мюллер, перш ніж прийняти рішення щодо позначень на своїх картах, компанія розглядає міжнародне право і вносить зміни на вимогу закону.

"Ми проводимо поглиблений аналіз того, як ми обробляємо спірні кордони в наших сервісах, і в результаті можемо внести зміни в майбутньому", – відмічено в повідомленні.

Apple

Apple

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Apple рішення назвати Крим російським аргументували тим, що компанія не хотіла мати справу з претензіями Москви.

  • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко жорстко відреагував на рішення компанії Apple змінити територіальну приналежність незаконно анексованого Криму на російську.

  • Також колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців відмовитися від продукції корпорації Apple через скандал з позначенням включеного Криму до складу Росії.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Теги
Apple Крим
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Петров Сергей
Петров Сергей
Теперь ждем официальных извинений от Дональда Трампа.
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1
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Скачивайте приложения на украинском языке, там Крым всё ещё украинский)))))
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не оправдались, а объяснили тyпopылым
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4
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