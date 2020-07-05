В аеропорту Афін затримали туристів із Києва: вони ночували в ізоляторі без їжі і води

В аеропорту Афін затримали 17 українців з рейсів з Києва.

В аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції двома рейсами з Києва.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на одного із затриманих пасажирів, їх не пустили в країну через заборону на в'їзд в ЄС громадян третіх країн.

Українці прибули до Афін в суботу ввечері рейсами авіакомпанії Ryanair (вилетів з "Борисполя" о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів з аеропорту "Київ" о 18:45).

Після прибуття під час паспортного контролю 17 громадянам України було відмовлено у в'їзді в країну. Серед затриманих – 15 дорослих і двоє дітей 8 і 9 років.

Пасажирів в автозаку відвезли в поліцейський ізолятор на території аеропорту, і розмістили на ніч у камерах, в тому числі дітей (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У них забрали всі речі, в тому числі ноутбуки, дозволивши залишити телефони, але без зарядних пристроїв.

Українці скаржаться на погані умови утримання і антисанітарію: на підлозі лежать мертві таргани, в туалетах немає мила і туалетного паперу, але їм дозволили купити за свій рахунок. Також їм не надають воду і їжу.

За словами пасажирів, вранці вони зв'язалися з консулом, яка сказав їм, що українці не мали права на в'їзд і повинні повертатися в Україну тими ж рейсами. Обидва рейси будуть тільки у вівторок. Вона також пообіцяла зв'язатися з місцевою владою, щоб допомогти у вирішенні даної ситуації.

Крім того, українці дзвонили на "гарячу лінію" МЗС, де їм пообіцяли розібратися в ситуації і надати допомогу.

eurointegration.com.ua

Нагадаємо, в'їзд в ЄС в цілому залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЄС затвердив список країн, з яких дозволений в'їзд: Україна в нього не потрапила.