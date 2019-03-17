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Урок Раді: в Єврокомісії дорікнули Google в бездіяльності в боротьбі з фейками

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В Єврокомісії розкритикували компанію Google за відсутність боротьби з дезінформацією перед виборами до Європарламенту, які пройдуть в травні.

Як передає "Радіо Свобода", про це йдеться в листі Єврокомісії до Google, який підписали 4 європейських комісара.

Відзначається, що якість інформації, наданої Єврокомісією, "ясно показує, що існує термінова необхідність в подальших діях".

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"В останньому звіті від Google мало або взагалі немає інформації про реальні результати, досягнуті завдяки реалізації відповідних заходів і відсутні критерії, що дозволяють відслідковувати і вимірювати прогрес", — заявили в Єврокомісії, додавши, що дані в звітах Google "не завжди актуальні".

Відзначимо, в свою чергу від Верховної Ради подібні звернення до американської компанії не надходять, хоча Україна також наближається до президентських (31 березня і 21 квітня) і парламентських виборів, які пройдуть пізніше восени.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно у сервісів компанії Google стався масштабний збій. Проблеми торкнулися не тільки пошукової системи, але і поштового клієнта Gmail і відеосервісу YouTube.

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