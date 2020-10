Ураган "Зета" накрив узбережжя США: повідомили про першу жертву. Фото і відео

Ураган "Зета" в середу, 28 жовтня обрушився на узбережжя Мексиканської затоки. У Новому Орлеані штату Луїзіана (США) сильний дощ з вітром зруйнував будівлі та вивів з ладу електрику.

Щонайменше одна людина загинула. Жертвою виявився 55-річний чоловік, якого вдарило струмом через лінію електропередач, яка впала, повідомляє The Associated Press (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ще одну людину госпіталізували з легкими травмами після обвалу конструкції.

Відзначається, що без електрики залишилися більше 875 тисяч осіб. Негода повалила понад двісті дерев.

Місцева влада закликала жителів залишатися вдома і дозволити їм оцінити збиток, замість того, щоб виходити і робити це самим.

Швидкість вітру місцями сягала 177 км/год. Загалом "Зета" є ураганом другої категорії і переміщається зі швидкістю 27 км/год.

New Orleans, Louisiana is in the northern eyewall of Hurricane #Zeta . Here's a look at how strong this storm is. pic.twitter.com/BwOflGfczX

Eyewall of Zeta in Metairie (outside of New Orleans) I've actually never been in the Eyewall of a storm before! pic.twitter.com/6dcD5DneNz