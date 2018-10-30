Украсти Чорне море? Помічена дивна активність Росії ще в одній точці

У Чорному морі можлива ескалація, Росія усе частіше зупиняє і проводить перевірки українських та іноземних суден.

Про це заявив командувач ВМС ЗСУ України Ігор Воронченко у програмі "Свобода слова" на ICTV. "Я вважаю, що подальша ескалація і в Чорному морі може бути проведена", — сказав він.

За його словами, окупанти проводять перевірки, коли "судна під нашими прапорами, і під прапорами інших держав направляються до чорноморських портів".

"Капітани цих суден мають право не давати чітких відповідей щодо характеру вантажу і куди вони направляються, але, на жаль, 90% капітанів дають такі відповіді", — підкреслив Воронченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МЗС України пояснили, що скасування між Україною і Росією договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який був укладений у 2003 році, може призвести до нового територіального конфлікту.