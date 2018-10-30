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Украсти Чорне море? Помічена дивна активність Росії ще в одній точці

6.6тЧитати матеріал російською

У Чорному морі можлива ескалація, Росія усе частіше зупиняє і проводить перевірки українських та іноземних суден.

Про це заявив командувач ВМС ЗСУ України Ігор Воронченко у програмі "Свобода слова" на ICTV. "Я вважаю, що подальша ескалація і в Чорному морі може бути проведена", — сказав він.

За його словами, окупанти проводять перевірки, коли "судна під нашими прапорами, і під прапорами інших держав направляються до чорноморських портів".

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"Капітани цих суден мають право не давати чітких відповідей щодо характеру вантажу і куди вони направляються, але, на жаль, 90% капітанів дають такі відповіді", — підкреслив Воронченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МЗС України пояснили, що скасування між Україною і Росією договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який був укладений у 2003 році, може призвести до нового територіального конфлікту.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Воронченко
Місце
Україна
Об'єкт
Військово-морські сили України
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Комментарии на сайте не модерированы
Bio Sphera
Bio Sphera
Странная конечно реакция украинской стороны. А чего вы ожидали, если позволяет публично высказывать угрозы в совершении теракта
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2
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Да уж,перемога с Нордом вышла нерабам раком. Зато як гидно стрыбали и гарно спивали щеневмерлу. Перемогу святкувалы. Вот и доспивались. Нельзя,братьям-украинцам жить без старшего русского брата и его мудрых советов. Як тильки в самостийность начнут играть-хуяк зрада прилетает.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Этот адмирал, бывший командир плавучего танка, совсем ох...Когда это РФ досматривала суда в международных водах Черного моря.
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3
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