"Українці пиляли польських дітей": у Росії відзначилися новим маразмом

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський вибухнув черговою маревною заявою, звинувативши українців у знищенні польських дітей у часи світових воєн.

Він написав у своєму Telegram-каналі, що націоналісти нібито "не зарекомендували" себе воїнами в Першу і Другу світову війну. На його думку, серед українців були "поліцаї", які нібито палили будинки.

"Які, в основному, займалися тим, що пиляли польських дітей і палили будинки з жінками і людьми похилого віку, катували партизанів, а в реальних боях брали участь хіба що зовсім недовго, швидко показуючи противнику спину", - підсумував Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жириновський звинуватив Євросоюз у тому, що він нібито знищив мільйони радянських людей. Також він неодноразово робив скандальні заяви з приводу України.

У серпні політик звинуватив державу в розпалюванні Третьої світової війни, пригрозивши направити її на Київ. Більше того, він розповсюдив фейк, що нації українців як такої ніколи й не існувало.