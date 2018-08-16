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ПолітикаЕкономіка

"Українці пиляли польських дітей": у Росії відзначилися новим маразмом

6.6тЧитати новину російською

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський вибухнув черговою маревною заявою, звинувативши українців у знищенні польських дітей у часи світових воєн.

Він написав у своєму Telegram-каналі, що націоналісти нібито "не зарекомендували" себе воїнами в Першу і Другу світову війну. На його думку, серед українців були "поліцаї", які нібито палили будинки.

"Які, в основному, займалися тим, що пиляли польських дітей і палили будинки з жінками і людьми похилого віку, катували партизанів, а в реальних боях брали участь хіба що зовсім недовго, швидко показуючи противнику спину", - підсумував Жириновський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жириновський звинуватив Євросоюз у тому, що він нібито знищив мільйони радянських людей. Також він неодноразово робив скандальні заяви з приводу України.

У серпні політик звинуватив державу в розпалюванні Третьої світової війни, пригрозивши направити її на Київ. Більше того, він розповсюдив фейк, що нації українців як такої ніколи й не існувало.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасіросійська пропаганда
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
А белорусскую Хатынь кто сжёг вместе с мирными жителями?Кто устроил полякам Волынскую резню?
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Гекало Олександр
Гекало Олександр
Иппу Лох Лов, Хатинь спалила кацапська 30 дивізія СС і ще з десяток білоруських сел. Кацапу про Волинську трагедію, яку спровокували поляки, можна вже й не згадувати.
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Якутович Николай
Якутович Николай
Жирик полностью прав!
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Soin Sergii
Soin Sergii
Якутович Николай, А Путин, когда целовал в живот пацанёнка в Кремле, предварительно вырвав у него рубашку из штанишек сказал:"Такой он стоял хрупкий беззащитный, так захотелось его помять." По всем каналам показывали. А ты не видел, дебил?
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