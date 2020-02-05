Українського консула підозрюють у зґвалтуванні 17-річної в Молдові – ЗМІ

У зґвалтуванні 17-річної дівчинки в Молдові нібито підозрюється співробітник консульства України в Бельцях.

Про це пише nordnews.md. Інформація, як стверджується в статті, підтверджена джерелами з місцевої прокуратури та Інспекторату поліції.

Злочин стався в ніч із 4 на 5 лютого в місті Бельці в секторі Дачія. Дівчина піддалася сексуальному насильству двома особами у віці 37 і 38 років.

Співробітника консульства України в Бельцях підозрюють у зґвалтуванні Колаж

За даними анонімного джерела, одного з двох чоловіків було затримано правоохоронними органами. Другого ще не затримали, враховуючи, що в нього дипломатичний імунітет.

Попередньо, неповнолітня родом із району Синжерей і проживає в Бельцях. Мати дівчинки поїхала на роботу за кордон.

Представники консульства України в Бельцях інформацію не коментували. Заступник глави бельцьких прокурорів Александр Челак заявив, що не знає про цю справу. Пресслужба міської поліції не підтвердила, але й не спростувала дані.

Сайт eadaily.com пише, що підозрюваний – Олександр Сторожук. "Встановлюються всі обставини, але з огляду на те, що вона [постраждала] неповнолітня, ми зобов'язані захищати її. Інших деталей поки надати не можемо", – пояснила прессекретарка бельцької поліції Євгена Молчанова.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в місті Жашків Черкаської області чоловік заманив у готельний номер неповнолітню дівчину і зґвалтував її.

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