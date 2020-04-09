Український лікар Гліб Бєглов, який працює в одній із лікарень Італії, що приймає COVID-позитивних пацієнтів, наглядно показав медичні реалії цієї країни у порівнянні з українськими.

Його досить емоційна розповідь разом із фото безпосередньо з місця роботи опублікована у блозі на OBOZREVATEL. Зокрема, Бєглов був вражений забезпеченням лікарні усіма необхідними ліками, засобами та обладнанням.

"Сьогодні я вперше піймав себе на думці, що страшно. Не за себе. Дивлячись на обладнання, яке є в цій, достатньо невеликій лікарні, мені страшно за те, як ми зможемо впоратися вдома зі значним збільшенням пацієнтів, лікуючи їх термометром, крапельницею та червоним колпачком", – наголосив він.

Facebook Гліба Бєглова

Також він розповів, що на початку пандемії зазначена лікарня була не готова приймати велику кількість пацієнтів через нестачу місць та персоналу, проте італійці досить швидко змогли перерозподілити роботу лікарень у регіоні. Наразі цей медзаклад приймає тих, хто хворіє на коронавірус і здатен прийняти у понад шість разів більше пацієнтів.

"Таке збільшення навантаження на систему та перепланування її роботи не призвело до колапсу чи нестачі обладнання або витратних матеріалів. Тут є все і в достатній кількості. При кожному вході у відділення я вдягаю дві пари рукавичок та новий костюм. Перед кожним пацієнтом я вдягаю ще одну пару рукавичок, а після того, як знімаю, дезінфікую нижній шар рукавичок розчинами, які є всюди у відділенні, і все це є. Ба більше – я можу вибрати який розмір рукавичок мені підходить. Тут ніхто не рахує, скільки пар рукавичок або катетерів він витратив за день, скільки метрів бинта відмотано, скільки флаконів фізрозчину введено, записуючи це в нескінченні журнали. Ти просто береш усе, що тобі необхідно від серветок до кисневих балонів, які стоять в коридорі під стінкою", – розповів Бєглов про організацію роботи в італійській лікарні.

Facebook Гліба Бєглова

При цьому він провів паралель із забезпеченням українських лікарень, констатувавши, що навіть порівнювати не можна.

"І це не можливо порівняти з українськими лікарнями, де часто може не бути жодної пари рукавичок. Де все, аж до сечових катетерів, купується пацієнтами, а рукавички, в кращому випадку, є одного розміру, якщо є взагалі. Де для того, щоб виконати маніпуляції потрібно спочатку дочекатися, щоб родичі пацієнта принесли все необхідне і лише тоді з'явиться можливість щось зробити", – наголосив лікар.

Facebook Гліба Бєглова

При цьому він порівняв нинішню ситуацію в медицині із українською армією в 2014 році, коли керівництво забороняє казати правду про нестачу забезпечення, а волонтери всіма силами намагаються забезпечити лікарні засобами захисту, апаратами штучного дихання, медикаментами, і навіть допомагають медикам дістатися на роботу.

"Хотілось би бачити чіткий план перерозподілу ресурсів на рівні країни, області, регіону, а не метушливі рухи в різних напрямках. Мають бути чіткі фази входу та виходу з кризи. Однією з перших фаз мала би стати підготовка людських ресурсів – це найскладніший момент для будь-якої країни", – зазначив Бєглов.

Facebook Гліба Бєглова

При цьому він запропонував основні кроки України у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.

"Перерозподіл ресурсів мав би включати визначення лікарень для лікування лише вірусних хворих виходячи з песимістичного варіанту розвитку події. Відповідно, обладнання з інших лікарень перевезти в ці визначені лікарні", – зазначив він.

Facebook Гліба Бєглова

Лікар наголосив, що Україна входить у кризу пізніше і ще має час вчитися на прикладі інших країн.

"І програвши всі попередні етапи зараз варто сконцентруватися на якісній допомозі тим, хто хворий, на підсиленні спроможності лікарень виходячи знову ж таки з принципів критичного мислення та відвертих даних, а не сподівання на "авось пронесе", – підсумував лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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