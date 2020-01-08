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8 січня • оновлено в 10:49
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Український лайнер збили сили ППО Ірану – ЗМІ

28.9т
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Український літак Boeing-737, що зазнав аварії вранці у середу, 8 січня, неподалік від Тегерана, помилково збили сили ППО Ірану.

Про це пише видання Al Hadath. Таку інформацію OBOZREVATEL підтвердило джерело в авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", якій належав лайнер.

Зазначається, що український літак могли переплутати з військовим повітряним судном США на тлі конфлікту після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

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У МАУ озвучили версію катастрофи

У МАУ озвучили версію катастрофи

Водночас у Ірані спростували вину сил ППО і запевнили, що єдиною причиною нібито могло стати займання двигуна через технічні неполадки. Офіційного підтвердження версій немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
МАУ розбився літак літак
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Комментарии на сайте не модерированы
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Не удивлюсь если это так. Совсем иранские фанатики подурели.
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Pashkevich Andrey
Pashkevich Andrey
Какие идиоты! Вместо признания технических неполадок или не профессионализм пилотов как всегда ищут крайних - российские или иранские ракеты, птицы, НЛО и прочее. Только не своё головотяпство!
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3
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Ливанский канал Al Hadath распространил информацию о том, что украинский Боинг 737, рухнувший близ аэропорта Имама Хомейни в Тегеране был “непреднамеренно сбит” иранскими ПВО.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Подвесов Торсион, "сайлентблок" узколобый, поинтересуйся техническими возможностями боинг 737 - на одном двигателе мог до Киева долететь, тем более вернуться и приземлиться.
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Рысин Алексей, Сейчас «Bellingcat» найдет в соц.сетях их переписку.
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