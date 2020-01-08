Український лайнер збили сили ППО Ірану – ЗМІ

Український літак Boeing-737, що зазнав аварії вранці у середу, 8 січня, неподалік від Тегерана, помилково збили сили ППО Ірану.
Про це пише видання Al Hadath. Таку інформацію OBOZREVATEL підтвердило джерело в авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", якій належав лайнер.
Зазначається, що український літак могли переплутати з військовим повітряним судном США на тлі конфлікту після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.
У МАУ озвучили версію катастрофи
Водночас у Ірані спростували вину сил ППО і запевнили, що єдиною причиною нібито могло стати займання двигуна через технічні неполадки. Офіційного підтвердження версій немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Літак припинив подавати сигнали о 4:44 за Києвом.
З'явилося перше відео падіння українського лайнера в Ірані.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири й члени екіпажу загинули.
З'явилися перші фото лайнера, що розбився.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".