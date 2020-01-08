Український лайнер збили сили ППО Ірану – ЗМІ

Український літак Boeing-737, що зазнав аварії вранці у середу, 8 січня, неподалік від Тегерана, помилково збили сили ППО Ірану.

Про це пише видання Al Hadath. Таку інформацію OBOZREVATEL підтвердило джерело в авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", якій належав лайнер.

Зазначається, що український літак могли переплутати з військовим повітряним судном США на тлі конфлікту після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

У МАУ озвучили версію катастрофи

Водночас у Ірані спростували вину сил ППО і запевнили, що єдиною причиною нібито могло стати займання двигуна через технічні неполадки. Офіційного підтвердження версій немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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