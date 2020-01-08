Тіла розкидало на 2 га: з'явилися деталі катастрофи Boeing в Ірані. Моторошні фото

Тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорта Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

Про це заявив глава Тегеранського центру невідкладної допомоги, повідомляє Telegram-канал Mash. Також були опубліковані нові фото з місця аварії (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам. За останньою інформацією, на борту перебували близько 170 осіб. Всі вони загинули.

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

В Ірані розбився український літак

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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