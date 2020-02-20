Українку Анастасію Зінченко разом із її собакою не змогли евакуювати з Китаю, оскільки уповноважені органи КНР не схвалили документи тварини для перетину кордону.

Про це на сторінці у Facebook повідомило посольство України в Китаї. Дипломати підкреслили, що кілька разів протягом декількох тижнів зверталися до влади республіки, однак їм відмовляли.

Згоду, як вказується в повідомленні, не надавали в зв'язку з безпрецедентними карантинними заходами в країні.

"Підстава – відсутність в Анастасії повного пакету необхідних документів для вивозу собаки за кордон.

Незважаючи на це, посольство звернулося до китайської влади, зокрема, уряду провінції Хубей, із проханням надати дозвіл на вивезення собаки за наявними в той час документам. Однак дозвіл отримати не вдалося", – відзначили дипломати.

Українку не евакуйовували через собаку

Вони додали, що відсутність належним чином оформлених документів щодо вакцинації домашніх тварин є підставою для контролюючих органів КНР для відмови в їх вивезенні, оскільки такі вихованці можуть бути носіями інфекційних захворювань або небезпечних для людини вірусів.

"При таких обставинах ми запропонували Анастасії перелік готелів для тварин в Ухані, де вона могла б тимчасово залишити свого собаку, поки ситуація з коронавірусом у місті не стане безпечною", – розповіли в посольстві. Однак, дівчина відмовилася і домовилася з однією з ветеринарних клінік про виготовлення необхідних документів.

"І дійсно, 17 лютого Анастасія надала Сертифікат здоров'я тварин від 17 лютого ц.р., виданий Інспекцією ввезення-вивезення і карантину КНР у Гуанчжоу. Нагадаємо, що Гуанчжоу – це місто, яке знаходиться на відстані маже 1000 км від Уханя, водночас як виліт Анастасії повинен бути саме з м. Ухань. Крім того, в документі зазначено, що тварина прибуває "з незараженої території", – повідомило відомство.

Посольство все ж направило запит на евакуацію з наявним пакетом документів. Дипломати заявили, що "незважаючи на численні телефонні розмови з представниками ветеринарних служб і прохання зробити виняток", їм не вдалося отримати дозвіл.

Посольство додало, що буде підтримувати контакт з українкою, як і з іншими співвітчизниками, які залишаються в Китаї.

Нагадаємо, Зінченко звинуватила українське посольство в тому, що ті не надали документи китайської сторони. Вона зазначила, що залишилася в квартирі одна без достатньої кількості їжі та води.

Раніше OBOZREVATEL поговорив з українкою, яка залишилася в епіцентрі коронавірусу в Китаї.

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